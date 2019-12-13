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Клевер – на удачу: в Барнауле появился новый ЖК с собственным зеленым парком

, ИА "Амител"
Единение с природой в краевой столице реально и гораздо ближе, чем может показаться

Барнаул относится к категории городов, готовых предоставить своим жителям привилегию жить рядом с зеленой зоной. Причем уезжать на окраину краевой столицы уже не нужно.

На карте города появился уникальный жилой комплекс "Клевер-парк".

Перевоплощение и озеленение

Самая главная гордость нового жилого комплекса – это грандиозная работа по созданию собственного парка площадью один гектар. Жизнь рядом с парком – это утренние и вечерние пробежки, прогулки с детьми на свежем воздухе, занятия на открытых спортплощадках. Летом – романтические и семейные пикники, зимой – катание на коньках и дружные снежные бои.

Новое жилое пространство размещается на пересечении улиц Советской Армии и Матросова. Развивающийся микрорайон Барнаула застраивают современными объектами – а это уже показатель пришедшего в город федерального тренда реновации территорий.

Команда, работающая над проектом ЖК "Клевер-парк", меняет микрорайон в лучшую сторону. Застройщик АО СЗ "Барнаулкапстрой" – государственная компания – гарантирует, что объект будет достроен. Генподрядчик ООО "Сибресурс" –  технологичная компания, которая обеспечивает высокое качество строительства. Архитектурно-конструкторское бюро "Инновация" занималось проектированием жилого комплекса по самым современным требованиям к жилищному строительству и с учетом территориальных и климатических особенностей.

Очевидным плюсом жизни в новом ЖК станет удачное расположение поблизости от главной артерии Барнаула (проспекта Ленина, а значит и к деловому центру города) и Индустриального района с его торгово-развлекательным сектором.

В зоне пешей доступности от "Клевер-парка" расположены все необходимые объекты инфраструктуры – магазины, торговый центр, школа, два детских сада, поликлиника, тренажерный зал, бассейн, а также транспортные развязки, включая конечную трамвайную остановку. При этом по проекту на первом этаже одной из многоэтажек ЖК откроет свои двери еще один большой частный детский сад.

Для жителей комплекса создадут детскую площадку, зоны отдыха для взрослых и пешеходные дорожки. На территории высадят цветущие кустарники и цветники. Никакого скопления автомобилей в просторных дворах. В проект домов ЖК заложена подземная парковка.

Нет бесполезным "квадратам"

Жилой комплекс "Клевер-парк" сформируют пять монолитно-кирпичных домов переменной этажности – 14, 16, 18 этажей. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью от 32 до 88 кв.м с предчистовой отделкой предоставят возможность дизайнерской мысли своих будущих хозяев по созданию уютного и комфортного жилья.

При этом изначально планировки продумывались до мельчайших нюансов, чтобы жильцы не сталкивались с бесполезными уголками в квартирах. Каждый "квадрат" будет использован с максимальной эффективностью.

 

По состоянию на декабрь 2019 года началось строительство второго дома ЖК "Клевер-парк". Почему именно сейчас? Потому что это наиболее выгодное время для приобретения квартир в уникальном жилом комплексе, рассказали в отделе продаж.

"На начальном этапе строительства формируется выгодная цена на квартиры, – говорит руководитель отдела продаж ЖК "Клевер-парк" Марина Гредникова. – В планах – по мере возведения домов – повышение стоимости приблизительно на 300 рублей за кв.м ежемесячно. Поэтому сейчас лучше всего с экономической точки зрения задуматься о приобретении новой квартиры. Цена на жилье в комплексе комфорт-класса "Клевер-парк", территориально удачно расположенном в Барнауле, сопоставима с новостройками в дальних районах города".

Чтобы быть ближе к природе, необязательно покидать центр города. Комфортная жизнь в окружении естественной зеленой зоны с развитой инфраструктурой доступна каждому.

"Клевер-парк". Жилой комплекс с парком.

Застройщик: АО СЗ "Барнаулкапстрой". Проектная декларация.

Отдел продаж ЖК "Клевер-парк" 
г. Барнаул, Папанинцев, 114
Телефон: 8 (3852) 58-22-58, 58-55-58
Сайт

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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