Юная барнаульская вокалистка прошла в этап слепых прослушиваний шоу "Голос. Дети"

Юная воспитанница барнаульской студии эстрадно-джазового вокала "Шестое чувство" Кира Серова прошла в этап слепых прослушиваний на шоу "Голос. Дети".
Из 650 детей свой путь на проекте продолжат 110, в числе которых оказалась маленькая жительница Барнаула.
"Первый канал сердечно благодарит всех, кто откликнулся на призыв попробовать свои силы в седьмом сезоне проекта "Голос. Дети"! Огромное спасибо тем, кто прислал нам свои заявки и тем ребятам, которые позже участвовали в кастинге в Останкино. Без вас у этого проекта не было бы ни единого шанса состояться!" – подвели итоги кастинга на канале.
Комментарии
А дети Алсу будут?)))