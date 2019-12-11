Путин разрешил облегчить жизнь бизнесу по налоговым преступлениям

Президент России Владимир Путин разрешил увеличить налоговую недоимку, за которую наступает уголовная ответственность. Это предложение он поддержал на ноябрьском совещании, посвященном либерализации Уголовного кодекса РФ, узнали "Ведомости".
Как сейчас?
- Сейчас уголовное дело могут возбудить за недоимку более 5 млн рублей за три года, если она превышает 25% всех налоговых платежей.
- Второе условие не действует, если бюджет не получил больше 15 млн рублей.
- Особо крупным считается долг в 15 млн рублей и 50% недоимки либо 45 млн.
Кто больше всех страдал?
Больше других из-за низких пороговых сумм страдает крупный бизнес. Компании, которые платят миллиардные налоги, недоимки условно в 10 млн рублей не так заметны, но от уголовного преследования их это не освобождает.
В 2017 году риски бизнеса выросли, так как кроме налогов стали учитываться еще и неуплаченные страховые взносы. А с 2021 года добавится еще и несколько сборов: утилизационный, туристический, отчисления операторов связи.
Как это будет?
До какой суммы возрастет сумма налоговой недоимки, на совещании у Путина не решили. Однако эксперты сходятся во мнении, что нужно вообще отказаться от абсолютной цифры, а использовать только относительные величины, пропорциональные ранее уплаченным налогам. Это будет учитывать размер бизнеса и его налоговых отчислений.
Какие предложения Путин не поддержал?
Но вопрос по налоговой недоимке стал, по данным "Ведомостей", едва ли не единственным, который поддержал президент. Он не согласился смягчить статьи Уголовного кодекса:
- которые устанавливают ответственность за валютные и налоговые нарушения;
- которая позволяет "превращать" холдинги в организованные преступные сообщества (ст. 210);
- которая устанавливает наказание за нерепатриацию валютной выручки (касается бизнеса, который участвует в экспорте и импорте товаров).
Также решено не возвращать прежнюю процедуру возбуждения налоговых уголовных дел (на основании предварительного заключения налоговиков, а не правоохранительных органов).
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