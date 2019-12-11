Пользователи "Одноклассников" выбрали фильм и песню года

Пользователи социальной сети "Одноклассники" выбрали победителей премии "СамыйОк!" в шести номинациях, сообщает ТАСС.
В номинации "Фильм года" больше всего голосов набрала картина "Т-34" (59%). Второе место поделили "Балканский рубеж" и "Семь ужинов" – по 12%.
Лучшим сериалом признали мистическую драму "Слепая" – 35%. Конкуренцию ей составили "Реальные пацаны", которые набрали 23%.
Лучшая песня – "Зацепила" Артура Пирожкова (38%). Немного ему уступили Artik & Asti feat. Артем Качер с композицией "Грустный Дэнс" – 31%.
"Шоу года" стало "Голос. Дети", "Спортивная трансляция года" (бой Нурмагомедова против Порье) и "Блогер года" (Двое и Алоэ).
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