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Новости

Россияне смогут посещать поликлиники без медицинского полиса

, ИА "Амител"
Специальный сервис находится в разработке
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Фонд ОМС и территориальный фонд ОМС Московской области разрабатывают сервис, который позволит россиянам посещать поликлиники без полиса, сообщает RT

"Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе", – рассказали в ФОМС.

Разработанный софт не будет являться обязательными и его применение зависит от региональной политики. Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу по его установке, то она будет произведена. 

Также в ФОМС напомнили, что в ближайшие три года для россиян станет доступен цифровой полис ОМС (цифровую копию можно будет носить на смартфоне).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.12.2019 17:30
- гость -

Так и пишите - москвичи, вот когда будет на всей территории РФ, тогда и будут россияне, у нас и полисов таких нет.

11.12.2019 17:36
Гость

Есть у нас такие полиса. Вы в любой момент можете обменять свой бумажный на пластиковый, обратясь в страховую компанию.

11.12.2019 18:10
гость

Конечно смогут ! Только встретить их там НЕКОМУ - врачи то разбежались.

11.12.2019 18:17
- гость -

18:10
Всё правильно, а потом будет:
- Зачем вам больницы, ведь у вас врачей нет!

11.12.2019 18:52
- гость -

У меня и так уже не спрашивают. Раз ввел и всё. Только паспорт.

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