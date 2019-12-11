Россияне смогут посещать поликлиники без медицинского полиса

Фонд ОМС и территориальный фонд ОМС Московской области разрабатывают сервис, который позволит россиянам посещать поликлиники без полиса, сообщает RT.
"Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе", – рассказали в ФОМС.
Разработанный софт не будет являться обязательными и его применение зависит от региональной политики. Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу по его установке, то она будет произведена.
Также в ФОМС напомнили, что в ближайшие три года для россиян станет доступен цифровой полис ОМС (цифровую копию можно будет носить на смартфоне).
Комментарии
Так и пишите - москвичи, вот когда будет на всей территории РФ, тогда и будут россияне, у нас и полисов таких нет.
Есть у нас такие полиса. Вы в любой момент можете обменять свой бумажный на пластиковый, обратясь в страховую компанию.
Конечно смогут ! Только встретить их там НЕКОМУ - врачи то разбежались.