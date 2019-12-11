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Стало известно, когда на два года закроют Старый мост на ремонт в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Движение по мосту запретят уже с 5 января 2020 года

Старый коммунальный мост в Барнауле будет закрыт на два года на реконструкцию с 5 января 2020. Теперь попасть в столицу региона из Бийска или Новосибирска можно только по Новому мосту, открытому в 1997 году. Об этом журналистам сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский.

На первом этапе будет произведен демонтаж плит проезжей части. С мая 2020 года по август 2021-го отремонтируют эстакады моста. Полностью завершат работы в ноябре 2021. Работы будут вестись в обе стороны. Таким образом, мост не успеют сделать к этапу Кубка мира, который пройдет в Барнауле на гребном канале в 2021 году. Ремонтировать мост будет подрядная организация "ДСУ № 4" барнаульского депутата Николая Данилина.

Стоимость работ составит около миллиарда рублей. В последний раз мост ремонтировали, как напомнил министр транспорта края Александр Дементьев, в 60-е годы прошлого века. Что касается общественного транспорта из Новоалтайска, то маршрутки будут ездить через Новый мост. Но пассажиры не почувствуют дискомфорта. Для них будут сооружены временные остановочные пункты. Пешеходная часть моста после реконструкции будет сохранена.

Мост был передан на баланс Упрдор "Алтай" в конце октября 2018 года. В управлении совместно с РЖД был проведен осмотр моста, и отметили, что он не представляет угрозы для водителей. Тем не менее дорожники успели до наступления зимы провести ряд мероприятий: выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение и т. д.

Проблема моста существует больше года. Ранее его содержанием занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать объект, однако расходы на это оказались не под силу муниципальной казне. Речь, по сведениям мэрии, может идти о 500 миллионах рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.12.2019 17:23
- гость -

Весёлые предстоят два года...

11.12.2019 17:29
- гость -

Проблема моста существует больше года...

Дя? ) ) ржака)) погуглите сами свои новости за крайние 14 лет.

11.12.2019 17:59
- гость -

Привет, пробки от Нового моста? Змейногорский загрузится по самое не хочу.

11.12.2019 18:11
- гость -

А где связь между старым мостом и Змеиногорским трактом? Мне для себя. Чисто поржать.

11.12.2019 18:22
gorca

Два года ада!С апреля в сад от ипподрома через весь город до Укдадочного сфетофоры, переходы,пешеходы. Расстояние увеличивается на 10км, время в пути почти в 2 раза.По карману ударит не хило- бензин на этих светофорах,переходах, в пробках улетит на "ветер". Центр города и так загазованный до нельзя два года будет дышать и выхлопами всех машин,что могли бы проехать по старому мосту.Браво чиновникам города,доведших старый мост до АВАРИЙНОГО состояния.БРАВО!!!

11.12.2019 18:29
- гость -

11.12.2019 18:11
- гость -

Транзитники по твоему как будут ехать? Через поля?

11.12.2019 18:33
- гость -

"Для них будут сооружены временные остановочные пункты"
а что изменится-то, раньше когда починяли этот мост, никаких дополнительных остановок не сооружали и нормально все было

11.12.2019 18:35
- гость -

А почему на 2 года, а не на 10 лет?

11.12.2019 18:37
- гость -

И не только транзитники. Спальные районы еще. По Старому мосту можно по Строителей, минуя Ленинский.

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