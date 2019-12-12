Восемь обличительных цитат от экс-декана журфака АлтГУ о хамстве, "колорадах" и мозге

Валентина Мансурова – легенда журналистского образования в Алтайском крае, более 20 лет руководившая подготовкой студентов в АлтГУ. В интервью Кире Мироновой, одной из своих выпускниц, Мансурова рассказала, почему посчитала оскорблением те условия, на которых ей предлагали остаться в вузе, что она думает об интеллекте современных детей и какие действия на факультете ее привели в шок. Amic.ru выбрал несколько самых "болезненных" цитат.

"Меня поставили к стенке"

– Сегодня если школьник не в состоянии усвоить материал, то его надо отчислять. А отчислять нельзя. Потому что сколько отчислят учеников, столько сократят учителей. Точно также в университете. Меня как многолетнего декана, как человека, который создал специальность "журналистика", который всегда строго относился к тому, кого мы выпускаем, ставят, извините, к стенке и говорят, что отчислять нельзя, что мы ответственны за контингент, который приняли. Вот приняли мы 25 человек, столько же должны и выпустить, но с дипломами. Поэтому – тяните.

Ужас был, говорили: у нас заканчивают столько-то человек, у троих проблемы с дипломом, давайте распределимся: ты пишешь часть диплома этому, ты – этому, а ты – этому. Ей-богу! Не буду называть фамилии, кому писали еще при мне. Я была, конечно, в шоке.

"Разговаривать очень-очень сложно"

– Современные дети не читают журналы, не читают публицистику, редко смотрят новостные передачи. Поэтому разговаривать с ними на вступительных экзаменах очень-очень сложно. Раньше мы спрашивали на экзамене, например: "Какая из последних новостей вас особенно затронула?" Сейчас бесполезно спрашивать. В лучшем случае вспомнят о каком-нибудь скандале с телезвездой или ситуёвине, которая случилась в нашем городе.

"Мозг не в состоянии"

– Вы росли, читали книжки. Создание кладовых интеллекта было подчинено письменной культуре. Это, как выяснили психофизиологи, закономерный процесс, сформированный за тысячелетия. Сканирование глазом текста, сложение слогов в слова, слов – в предложения дает возможность постепенно накапливать кирпичики, из которых складывается интеллект. Сегодня ребенок поглощен визуальной культурой. Ученые из Калифорнийского университета установили, что мозг современного молодого человека уже претерпел серьезные изменения. Это трагедия! Когда я задаю вопрос: "Почему вы не прочитали?" – а девочка сидит и плачет. А она не успевает, устает, не может освоить материал. Мозг уже не в состоянии упорядочить все.

"На смартфоны закрывают глаза"

– Раньше сидит девушка на госэкзамене, закрывается. Пользовалась она смартфоном или нет – ее удаляли, потому что нарушила правила. Сейчас на это закрывают глаза – подумаешь.

"До финиша дошли трое"

– Один мой коллега сказал: "Валентина Дмитриевна, вы не ту магистратуру изобрели. Надо магистратуру, чтобы люди что-то умели делать". Он пришел на "Катунь 24" и сказал: "Что вы тут сидите? Пошлите все к нам". Взяли и зачислили всех в магистратуру, человек, наверное, 12. Это был год, когда из 20 зачисленных до финиша дошли трое. Потому что остальные, которые пришли за предметным – умением монтировать, снимать, как им пообещали, – ничего не получили. По одной простой причине: должны быть люди, которые умеют учить студентов.

"Кровавая история"

– Я была жертвой пропагандистской акции "Эхо Москвы". Кровавая история. Это был 2015 год – год юбилея Победы. Я пошла в Лигу студентов, говорю: "Давайте придумаем конкурс школьных работ". В это время шла контрпропаганда о "колорадах" и "ватниках". И одной из тем конкурса я написала "Мы не "колорады", мы наследники Великой Победы". Потом на эту тему написали прекрасные работы.

Ну, темы и темы. Вдруг звонит деятель международного правового движения из "Банкфакса" и спрашивает, кто их придумал. Сказала, что я придумала. Появляется заметка: "Ха-ха-ха, Мансурова ведет пропаганду про "колорадов" и "ватников", факультет не журналистики, а пропаганды". Я переморщилась, конечно. Но ладно.

Вечером звонит мне профессор из Петербурга: "Ты что там сделала? Включи "Эхо Москвы". А там в прямом эфире идет обсуждение: надо ли оставлять в университетах таких профессоров, которые сбивают детей с панталыку и заставляют говорить о "колорадах". Там один говорит: "Надо гнать этих шизофреничек!" Я послушала минут 40, думала, сердце остановится. Вот "Эхо Москвы".

Университет испугался, от меня открестился. Я провела конкурс – более 500 школьных работ пришло со всей страны. Но победителей же награждать надо было. Я пошла, сняла деньги со своей карточки, с сыном накупили подарков. <...> Кому было плохо от этого конкурса? Мне было плохо. Я не ожидала, что вокруг этого такое будет. Это мои убеждения.

"Могла сидеть до скончания века"

– Я всегда была по-честному настроена к возрастному цензу. Я в свое время увидела, как долго человек сидит на месте и начинает всем надоедать. Поэтому добровольно уступила свое место человеку, который, как мне тогда казалось, достоин быть деканом. Хотя могла бы сидеть там до скончания века. Также добровольно я оставила место заведующего кафедрой. Решила: хватит, пусть поруководят другие.

"Я посчитала, это хамство и оскорбление"

– Но дело совсем в другом. Дело в том, как университет вообще относится к людям. В прошлом году исполнилось 50 лет моей профессиональной жизни. 50 лет в журналистике! И я живая – вот она. Факультет журналистики МГУ и Национальная ассоциация медиаисследователей пригласили меня на международную конференцию, оплатили все, вручили диплом за вклад в развитие науки. Я вернулась в Барнаул и узнала, что меня не допустили к конкурсу на должность профессора кафедры теории и практики журналистики. Проректор по учебной работе меня не допустил. Я не достойна. Что ж теперь? Значит, пришло время сидеть мне на пенсии.

Это борьба за показатели, рейтинги. Университет со страшной силой заинтересован в том, чтобы как можно больше публикаций было у преподавателей в зарубежных изданиях, которые индексируются в международных базах данных Web of Science и Scopus. У меня к тому времени были такие публикации, но две. А мне сказали: а давайте еще одну, принесите справочку, что ваша статья где-то "забуксовала", но будет. Представляете, я должна звонить в Канаду на англицком языке и просить: дайте справочку, пожалуйста. Но главное, публикация в Web of Science стоит 55 тыс. рублей. Я посчитала, что это хамство и оскорбление. И ушла.

Мне разрешали поучаствовать в этом конкурсе, но на один год. Почему на один? "Мы так решили". А на самом деле было четко сориентировано. Аспирантура? Нет, достаточно. Я ухожу – уходит и аспирантура. Магистратура? Нет. Зачем нам теоретическая магистратура? Нам нужна практическая, и руководить ею будет другой человек. Юрий Петрович Пургин. Я не возражаю. Юру привлекла я. В 2002 году я уговорила его и Володю Овчинникова создать кафедру. Это мои друзья. Мы учились в одном университете, работали в одной газете. Они мои коллеги и пришли на помощь.

Никто в университете возражать не стал против того, что ко мне так отнеслись. Вроде сама не захотела. Я задала вопрос в письменной форме ректору. Ответил мне проректор по учебной работе: "А что вы возмущаетесь? Это было ваше добровольное решение". <...>

Жалко, конечно. Наверное, хотелось бы еще как-то быть полезной.