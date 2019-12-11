Бизнес и власть. Появился третий кандидат в мэры Барнаула. И снова предприниматель

Бизнесмен из Барнаула Сергей Шумов подал документы на участие в конкурсе на должность главы города. Это произошло в среду, 11 декабря. Об этом порталу amic.ru сообщил секретарь комиссии, депутат гордумы Сергей Струченко.
"Третьим документы подал житель Барнаула Сергей Евгеньевич Шумов", – уточнил он.
Кандидату 59 лет, имеет опыт работы в топовой должности на разных предприятиях города. Сейчас является директором собственной фирмы "Ски Лайн" (работают в сфере туризма), зарегистрированной в Республике Алтай. Он возглавлял ныне ликвидированные компании "Совместное Российско-Китайское предприятие "Дружба", ТОО "Торком", является учредителем нескольких предприятий.
Первым документы подал экс-глава "Партии Роста" в Алтайском крае, бизнесмен Андрей Крылов. Затем – в прошлом бизнесмен, а ныне безработный житель Барнаула Алексей Шипунов.
Уже заявили о желании побороться за пост градоначальника, но до комиссии еще не дошли два депутата Барнаульской гордумы Елена Хрусталёва (КПРФ) и Алексей Скосырский (ЛДПР). Скосырский, кстати, тоже бизнесмен. А также первый секретарь горкома партии "Коммунисты России" (не путать с КПРФ) Александр Андрющенко. Время на подачу документов истекает 19 декабря.
По данным amic.ru, в конкурсе примет участие и действующий врио главы города Вячеслав Франк. Если это так, то с высокой долей вероятности именно он и станет новым мэром.
Комментарии
Барнаульцы- даёшь флэш-моб. Голосуйте не за очевидного
И снова предпенсионер! Пока из образования, политики, здравоохранения и других значимых отраслей не выпрут 60-летних старух, половина которых уже в начинающемся маразме, толку не будет!
А кандидат от населения будет?
Всегда читала как Скай Лайн, или это другое турагентство?
В бизнесе честных быть не может... Жулика на хозяйство?