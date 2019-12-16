Сибирская компания выиграла международный конкурс по продвижению в социальных сетях

В конце ноября в Москве подвели итоги международного конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер-2019". В конкурсе приняли участие проекты компании 2018-2019 года, которые профессионально занимаются интернет-продвижением в России и СНГ.
Проект компании "Мария-Ра" занял первое место в номинации "Лучшая внутрикорпоративная группа/страница в социальной сети". Работа над проектом велась совместно с Digital-агентством Zavod, отвечающим за техническую реализацию проекта. Среди 16 конкурентов, представленных в номинации, проект сибирской команды был удостоен высших оценок жюри.
"Наш аккаунт еще совсем "малыш". Мы создали его только в феврале 2019 года. И потому уж никак не ожидали такого успеха менее чем за год работы! Безусловно, мы вкладываем большие усилия в то, чтобы сделать наполнение аккаунта близким к людям, которые потенциально заинтересованы в работе у нас, либо уже работают. Мы каждый день креативим над контентом, ловим тренды социальных медиа и настроения наших целевых групп", – рассказала Наталия Белая, начальник сектора корпоративной культуры "Мария-Ра".
Также она сказала, что этой наградой компания задала себе высокую планку. И указала на то, что теперь на HR-службе лежит повышенная ответственность за качество – ведь выиграть мало. Дальше необходимо доказывать, что выбор жюри был неслучаен, и они смогут сделать гораздо больше.
Руководитель Digital-агентства Zavod Ирина Колясникова обосновала правильный выбор инструмента для создания имиджа компании.
"Формирование HR-бренда – это часть большой работы над формированием имиджа компании-работодателя на рынке труда. Социальные сети являются актуальным и работающим инструментом, и их использование в HR-сфере становится трендом, что подтверждается экспертами на digital-форумах и конференциях", – сказала Ирина Колясникова.
Она также отметила, что этой тенденции пока следуют только крупные компании, такие как "Мария-Ра". И вместе с тем социальные сети являются средой для создания репутации компании любого масштаба, причем не только среди потенциальных соискателей, но и среди партнеров и клиентов.
Digital-агентство Zavod занимается комплексным продвижением в социальных сетях, а также созданием сайтов. Агентство входит в состав Медиагруппы FM-Продакшн – одного из крупнейших медиахолдингов за Уралом, включающего в себя информационный портал amic.ru и 33 радиостанции, вещание которых организовано на территории Алтайского края и Республики Алтай, Event-агентство EventCorpLife и собственную Продакшн-студию.
Комментарии
Круто, я считаю. На самом деле тренд формирования корпоративного бренда в соцсетях га федеральнм уровне работает давно. Приятно, что и сибирь подтянулась