Депутаты АКЗС одобрили продажу аэропорта Барнаула компании "Новапорт"

Депутаты АКЗС встретились с представителями компании "Новапорт" для обсуждения деталей сделки о продаже контрольного пакета акций барнаульского аэропорта. Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев. Он не стал говорить о подробностях встречи, но добавил, что депутаты получили ответы на все вопросы о будущем воздушных ворот края.
После покупки в 2020 году компания "Новапорт" намерена вложить миллиарды в реконструкцию аэропорта. В частности, будет отремонтировано здание и построен новый международный терминал. На эти работы уйдет около 2,7 миллиарда рублей. Все работы будут завершены к 2024 году.
Также за два года планируют построить новую взлетно-посадочную полосу. На эти цели из федерального бюджета также будет выделено около двух миллиардов рублей. Скорее всего, власти края продадут холдингу контрольный пакет акций аэропорта.
"В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств, после приобретения ООО "Новапорт Холдинг" дополнительного выпуска акций они будут переданы правительству Алтайского края в залог до момента введения нового аэровокзального комплекса в эксплуатацию", – пояснил Дементьев.
Предлагается провести дополнительную эмиссию акций, в результате которой доля региона уменьшится до 25% плюс одна акция (блокирующий пакет), а объем участия ООО "Новапорт Холдинг" увеличится до 75% минус одна акция. Они будут переданы компании при соблюдении ряда условий, в числе которых реконструкция аэропорта и увеличение пассажиропотока.
По словам Александра Дементьева, сейчас пропускная способность барнаульского аэропорта – 120-150 пассажиров в час.
"В случае малейшей задержки складывается ситуация, вызывающая обоснованные нарекания пассажиров. Учитывая, что Алтай развивается как туристический регион, нам нужен новый аэровокзал", – сказал он.
Дальнейшее обсуждение проекта будет продолжено на других площадках АКЗС и правительства Алтайского края. Окончательное решение по этому вопросу примут позже.
Ранее сообщалось, что власти Алтайского края рассмотрят возможность передачи контрольного пакета акций барнаульского аэропорта компании "Новапорт", чтобы решить вопрос модернизации объекта за счет второго владельца. Об этом говорил губернатор края Виктор Томенко.
"Мы владеем аэропортом пополам с "Новапортом" – 52% акций у края, 48% – у "Новапорта". Если партнеры возьмут реализацию проекта модернизации аэропорта на себя – они захотят контроля, мы это в крае должны проанализировать", – сказал Томенко.
Сеть "Новапорт", которой принадлежит 48% акций авиапредприятия "Алтай", готова привлечь эти деньги. Тогда может измениться доля собственников. Власти региона, которым принадлежит 52% акций, могут сохранить за собой блокирующий пакет (25% + 1). Если инвестиции все же состоятся, аэропорт вырастет в цене – подорожают и акции краевых властей.
Собственники "Авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, – администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%.
"Новапорт" – сеть региональных аэропортов России. Компания планирует к 2022 году увеличить прирост пассажиропотока более чем на 70%. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). Компания "Новапорт" объединяет сеть региональных аэропортов России. В таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск, Ставрополь и Калининград.
Комментарии
После покупки в 2020 году компания "Новапорт" намерена вложить миллиарды в реконструкцию аэропорта.
На эти цели из федерального бюджета также будет выделено около двух миллиардов рублей.
На наших глазах из бюджета воруют 2 миллиарда!
ну не первый и не последний раз воруют, мы их не сможем остановить
12.12.2019 06:57
- гость -
2,7 миллиарда от новопорта на ремонт старого терминал и стройку нового. И еще 2 млрд бюджетных на новую взлетную полосу. Это разные деньги на разные цели.
Учитесь уже целиком читать, а не клочками.
12.12.2019 07:42
- гость -
мы их не сможем остановить
Были бы деревья.
Разбазаривание продолжается.
ЕР - преступная организация, управляемая из-за рубежа. ЕР готовит окончательную узурпацию власти путём подлога и мошенничества.
Остановите ЕР!
Засадить взлетку деревьями!
Новый аэровокзал построят, стоимость обслуживания вырастет, а пассажиры откуда возмутся, из Новосибирска приедут? Авиакомпании билеты ещё дороже сделают.
По сути дела все компании с так называемым частно-государственным партнёрством это когда государство вкладывает деньги, а частник получает с этого прибыль. Тут мы это и наблюдаем, когда народные деньги переходят в карман олигарху. Этот проект только увеличит состояние и так не бедного (1600 млн. долларов) Романа Троценко.