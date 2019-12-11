Бывшего мэра Челябинска задержали сотрудники ФСБ

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева и депутата Челябинской городской Думы Сергея Селещука задержали по подозрению в миллионных махинациях, сообщает Ura.ru.
Предположительно, речь идет о превышении полномочий и взяточничестве при строительстве социальных объектов в Курчатовском районе. Самый большой контракт связан со строительством школы в одном из микрорайонов.
Возводила здание школы компания "Уралжилстрой", одной из собственников которой была родственница Селещука. Сумма контракта составила 700 млн рублей, и после выхода родственницы депутата из состава учредителей активизировались следственные действия.
Проверяется информация о том, что Тефтелев получил от Селещука деньги. В органах эту ситуацию пока не комментируют.
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