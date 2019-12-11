Билан отказался петь на концерте звезд Евровидения из-за мелко напечатанного имени

Дима Билан должен был выступить на концерте звезд Евровидения 15 декабря, но неожиданно отказался от выступления.
"Дима Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия", – описали причину отказа иностранные СМИ.
На афише имя Сергея Лазарева, который на конкурсе, в отличии от Билана, не побеждал, было написано крупнее. Представитель певца отметила, что организаторы не выполнили ряд условий для приезда артиста и у него поменялись планы.
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