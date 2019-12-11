От Кирова до Димитрова: в Барнауле "зажгут" слово "Россия" в окнах общежития

Молодежный парламент Алтайского края в День Конституции, 12 декабря, "зажжёт" слово "Россия" с помощью окон общежития "Политеха" по адресу пр. Комсомольский 71/1.
Как пояснили в пресс-службе АКЗС, сначала во всем здании погаснет свет, а потом все окна загорятся одновременно. В результате должно появиться слово "Россия".
Акция состоится в четверг, 12 декабря, в 18:00. Отметим, что организаторы уже сделали пробное выключение света в комнатах студентов. У них действительно получилось составить слово "Россия".
Комментарии
Хоть бы лампочки всем одного пучка выдали, популисты
Дурь не имеет границ
А чем полезным заняться слабо?
ПаьриоьизЪму тогда не будет. И вообще исполнили день юриста, который тогда и стали неофициально отмечать 12 декабря, взамен конституции 16го года. 3 декабря не наш праздник.
Военный юрист (3 декаюря). Тоже самое, что боевой трактор из того анекдота.
Ишь, чё удумали!