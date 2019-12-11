В Барнауле "зажгут" слово "Россия" в окнах общежития

Молодежный парламент Алтайского края в День Конституции, 12 декабря, "зажжёт" слово "Россия" с помощью окон общежития "Политеха" по адресу пр. Комсомольский 71/1.
Как пояснили в пресс-службе АКЗС, сначала во всем здании погаснет свет, а потом все окна загорятся одновременно. В результате должно появиться слово "Россия".
Акция состоится в четверг, 12 декабря, в 18:00. Отметим, что организаторы уже сделали пробное выключение света в комнатах студентов. У них действительно получилось составить слово "Россия".
Комментарии
Хоть бы лампочки всем одного пучка выдали, популисты