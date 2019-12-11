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Новости

Чиновники из Михайловского района предстанут перед судом за незаконную свалку

, ИА "Амител"
Обвинение предъявлено по статье "Халатность"
Фото: СК по Алтайскому краю

Фото: СК по Алтайскому краю

Администрация Михайловского района предоставила ООО "Анатон" участок под полигон для хранения твердых бытовых отходов, однако свалка разрослась на другие территории, сообщает СК.

В 2012 году предприниматель самовольно захватил участок местности, выходящий за пределы арендованной земли. В течение 6 лет он незаконно утилизировал химические отходы на территории, предназначенной для сельского хозяйства. Окружающей среде был нанесен ущерб на сумму более 170 млн рублей. 

При этом представители органов местного самоуправления Михайловского района достоверно знали о незаконной свалке, но не осуществляли контроль за деятельностью предприятия.  

Директора ООО "Анатон" осудили в июле 2019 года. На его имущество был наложен арест, но администрация района отказалась взыскать с него денежные средства. 

"В настоящее время в рамках уголовного дела следователями проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование продолжается", – добавили в Следственном комитете.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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