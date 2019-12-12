Власти Бийска предложили построить ФОК у себя, чтобы не рубить деревья в Барнауле

Мэр Бийска Александр Студеникин обратился к министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву с предложением построить ФОК, на который из федерального бюджета будет выделено 125 миллионов в наукограде, а не в парке имени Ленина в Барнауле. Власти второго по численности города в регионе готовы в короткие сроки выделить землю под спортивный объект.
Как указано в документе, опубликованном в аккаунте biysk.22 в Instagram, с таким предложением обратились представители нескольких спортивных организаций.
"Администрация города совместно с депутатами думы города Бийска готова проработать вопрос о выделении площадки под строительство спортивно-оздоровительного комплекса и всячески оказывать содействие в решении этого вопроса", – сказано в документе.
Ранее стало известно, что Минспорт края хочет построить новый ФОК за федеральные средства в парке имени Ленина в Барнауле. Для этого придется вырубить около 400 деревьев. Это всего несколько процентов от общего количество зеленых насаждений в парке. Строить в другом месте города они не могут. Земля принадлежит ведомству. Иначе край может лишиться денег, а Барнаул – Центра единоборств.
Некоторые общественники выступают против застройки и даже создали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.
Комментарии
Площадки под строительство имеются и в Барнауле, вот только властям они не нравятся, а хочется уничтожить парк.
Если уж нам предоставят выбор или парк или ФОК, то лучше уж парк. Ну а ФОК пусть в Бийске строят, там тоже люди живут.
Бггг. Вот бы Бийск перетянул проект у зеленых - был бы смех.
Чиновники вместо того, чтобы разумно подойти к ситуации (среди них, похоже только у Аристова голова на плечах - он говорил, что есть альтернативный участок даже рядом с парком), начали стравливать людей. Мерзко это. Отвратительно. Вот так они "проучают" тех, кто любит свой город и думает о том, чем будет дышать.