Сотрудники ФСБ задержали сторонника "Правого сектора" в Мурманске

В Мурманске был задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, сообщает "Лента".
По данным ведомства, 10 декабря гражданин РФ готовил теракт у здания местной администрации. Он планировал взорвать самодельное мощное взрывное устройство, которое было изъято оперативниками из тайника.
"Сторонник данной организации готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска, – отметили в ФСБ. – Он был задержан в момент изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности".
В отношении 36-летнего россиянина возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту. Ведется следствие.
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