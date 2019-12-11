Ученые выяснили, что потеря смысла жизни вызывает проблемы со здоровьем

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего в течение трех лет изучали данные более 1000 жителей штата. Все они были участниками исследования, посвященного "успешному старению", пишет "РГ".
Оказалось, что после 60 лет большинство людей теряет смысл жизни, а в молодом возрасте большинство занимается его поисками.
"Когда вы молоды, вы не уверены в своей карьере, жизненном партнере и в том, что вы из себя действительно представляете. Вы ищете смысл жизни, – отметил руководитель исследования, доктор медицинских наук Дилип Джест. – Когда вам исполняется 30, 40, 50 лет, отношения с окружающим миром становятся более устоявшимися, возможно, у вас есть своя семья, сложилась карьера. Поиски уменьшаются, а жизнь наполнена смыслом".
Картина меняется после 60 лет. Люди уходят с работы, теряют свою идентичность, начинают умирать их друзья и все это приводит к проблемам со здоровьем. Тогда человеку нужно искать новые точки опоры.
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