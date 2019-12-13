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Новости

Алтайские предприниматели смогут сэкономить 30% на облачном хранилище

, ИА "Амител"
В Алтайском крае запускается сервис резервного копирования данных, который позволит защитить бизнес от кибератак
Фото: cloudmaaya.com

Фото: cloudmaaya.com

Предприниматели смогут воспользоваться услугой облачного резервного копирования от компании МТС. Компании Алтайского края, корпоративные клиенты МТС, на треть сократят затраты на хранение данных ежемесячно. Провайдер также предоставляет дополнительную услугу с использованием технологии киберзащиты, которая обеспечит бесперебойность в работе бизнеса клиента, так как компании теперь сами смогут создавать резервные копии корпоративных систем, баз данных и приложений в облаке провайдера.

Как рассказали в компании МТС, сервис будет востребован компаниями края, которые ежедневно работают с большими объемами данных и для которых важна высокая доступность информационных систем. Среди них: ретейл, банковский сектор, страховые компании, производственные предприятия. 

Благодаря возможности сжатия данных, сервис на 30% быстрее осуществляет процесс копирования по сравнению с традиционным подходом. Более чем на треть снижаются затраты на хранение данных: компаниям требуется меньший объем ИТ-ресурсов в облаке по сравнению с физическим хранилищем. Кроме того, сервис позволяет до 20 раз быстрее проводить массовые обновления клиентских систем, например, корпоративных приложений, за счет централизованного распространения обновлений из облака провайдера. 

"Облачные сервисы МТС значительно облегчают жизнь бизнесу. С запуском этого решения мы расширяем линейку бэкап-сервисов #CloudMTS. Услуга обеспечит стабильную работу ИТ-систем компаний, минимизируя риск потери данных. Это, в свою очередь, поможет избежать внештатных ситуаций и простоев, а также снизить влияние человеческого фактора. Я уверен, что сервис будет востребован в нашем регионе, учитывая, что спрос на облачное хранение у предприятий Алтайского края за год вырос втрое", – комментирует директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. 

Сервис автоматически реагирует на возникновение киберугроз на пользовательских устройствах и серверах. При необходимости можно оперативно восстановить данные из облачного хранилища, избежав остановки или простоя бизнеса. Безопасность данных обеспечивается использованием собственной отказоустойчивой инфраструктуры МТС, защищенных каналов и протоколов передачи данных, также возможностью самостоятельного шифрования клиентами своих данных в резервных копиях.

Об услуге резервного копирования: 

  • Решение интегрировано в виртуальную инфраструктуру облака #CloudMTS. Услуга позволяет делать бэкапы наиболее распространенных операционных систем (Windows, Linux, Mac OS)  и платформ виртуализации. Среди поддерживаемых платформ: VMWare, Hyper-V, Virtuozzo, KVM, RHEV, Citrix XenServer, Nutanix AHV, Oracle VM. 
  • Сервис позволяет осуществлять резервное копирование физических машин, приложений и виртуальных машин клиентов. Есть возможность кроссплатформенной миграции: пользователи могут осуществлять восстановление данных на оборудование или гипервизор, отличные от исходных. 
  • Использует технологию Acronis Active Protection, которая помогает отражать атаки программ-вымогателей в режиме реального времени и оперативно восстанавливать данные. Управление сервисом осуществляется через веб-портал самообслуживания. Сервис можно бесплатно протестировать в течение двух недель. 

Услуга доступна в облаке #CloudMTS в формате подписки. Стоимость зависит от объема переносимых данных и типа объекта, для которого проводится резервное копирование. Например, стоимость копирования для одной виртуальной машины – 440 рублей в месяц. Доступны комплексные предложения, которые состоят из пакетов с фиксированным числом резервируемых объектов и объемом места в облаке. Экономия составит порядка 45% по сравнению со стандартным предложением. Подробнее о тарифах можно узнать здесь.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.12.2019 12:10
- гость -

Дуршлаковое хранилище !

13.12.2019 12:31
месный

нуну, доступ имеет хрензнаеткто и потеряется всё на раз

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