Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

Time назвал "Человеком года – 2019" шведскую экоактивистку Грету Тунберг, сообщает РИА "Новости".
"Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа "Человеком года – 2019" по версии Time, став таким образом самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю", – заявил главный редактор журнала, объясняя выбор редакции.
Свою известность она получила после того, как стала вместо учебы приходить на пикеты к зданию шведского парламента. Ее движение в защиту климата приобрело всемирный масштаб. В сентябре она выступила в ООН, обвинив мировых лидеров во лжи.
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