Затишье перед бурей. 12 декабря жителям Алтайского края стоит подготовиться к осадкам

13 и 14 декабря в Алтайском крае ожидаются сильные осадки, метель и сильный ветер. Четверг, 12 декабря, даст время жителям региона подготовиться.
Температура воздуха в крае составит -5...-10 градусов. Преимущественно без осадков, местами изморозь, туман, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица.
Ветер южный, до 7 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров достигнут отметки -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков, утром туман, изморозь, на дорогах местами гололедица.
Комментарии
Это что за прогноз???