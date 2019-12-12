Четверг, 12 Декабрь, 12:09

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,57
€ 70,46
Обь
37см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Нодар Шония построит детсады в Барнауле, хотя терпел убытки на таких проектах

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Компании "Селф" предстоит через год сдать два дошкольных учреждения на 280 мест каждое
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Компания "Селф", которая потеряла на госстройке как минимум 50 млн рублей, продолжает заявляться на аукционы. В 2020 году она будет строить два детсада в кварталах на окраине Барнаула. Руководитель компании Нодар Шония пояснил amic.ru, что условия стали лучше, хотя некоторые проблемы остаются.

Что будут строить

В конце года Управление единого заказчика в сфере строительства Барнаула выставило три аукциона на сайт госзакупок.

  • Детский сад в квартале 2010 ("Времена года"), пр. Энергетиков, 16. Здание на 280 мест. Стартовая цена контракта почти 250 млн рублей. Ввод 25 декабря 2020 года.
  • Детский сад в квартале 2009 ("Барнаульская крепость"), ул. С. Ускова, 29. Здание на 280 мест. Стартовая цена контракта чуть больше 247 млн рублей. Ввод 25 декабря 2020 года.
  • Детский сад на ул. Фурманова, 22 (рядом со школой № 10, около частного сектора на Павловском тракте). Здание на 140 мест. Стартовая цена контракта чуть больше 157 млн рублей. Ввод 25 декабря 2020 года.

Кто возьмется за работу

На три аукциона по строительству детсадов заявлялась компания "Селф". В кварталах 2010 и 2009 она стала единственным участником, поэтому забрала объекты по стартовой цене. На торги по детсаду на ул. Фурманова вышла компания "Спецстройинжениринг", уронив цену до 157 млн.

Застройщики, которые возводили дома в районе новостроек, на торги не пошли. Руководитель ИСК "Союз" Владимир Отмашкин не раз выступал с объяснениями, что цена работ занижена и не позволяет построить объект в срок и должного качества.

"Знаете, почему мы еще существуем? – спрашивал на ноябрьском заседании правительства Владимир Отмашкин, глава теперь уже старейшей в крае строительной компании. – Потому что мы не ходим в темные комнаты". "Темными комнатами" он назвал госконтракты на строительство.

Условия контракта: + 100 млн рублей

Нодар Шония часто участвует в аукционах на гособъекты. В Барнауле "Селф" достраивает театр кукол "Сказка", краевой художественный музей на площади Октября, школу и детсад. В Новоалтайске – тубдиспансер.  

Председатель правления Союза строителей Александр Мишустин ранее заявлял, что предприниматель потерял на контракте по строительству школы около 50 млн рублей. Несмотря на это, Нодар Шония по-прежнему идет на госстройки, "потому что кому-то надо строить детсады", пояснил он amic.ru.

Предприниматель отметил, что условия аукциона стали лояльнее: строителям Алтайского края удалось доказать, что некорректно рассчитывать смету по федеральным, а не региональным коэффициентам.

В итоге скорректировав коэффициенты, чиновники смогли повысить начальные цены контрактов. Если детсад в квартале 2006а на 275 мест (С. Ускова, 29) в прошлом году предложили построить за 123 млн рублей, то аналогичный по архитектуре на С. Ускова, 39 (на 280 мест) в 2019 разыграли за 247 млн. Кроме того, введено 30%-е авансирование на трех этапах строительства.

Какие проблемы остались?

Условия контрактов все равно тяжелые, говорит Нодар Шония: детсады нужно построить в течение одного года. "Придется организовать работу в полторы-две смены. Это очень сложно", – говорит предприниматель.

Материалы по теме

 

Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

12.12.2019 10:24
- гость -

Спасибо, что строят!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:00
Как с пользой для здоровья провести новогодние праздники на Алтае 0
11:59
Драка в верховной раде закончилась госпитализацией одного из депутатов 0
11:35
Эксперты посчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию 8
11:19
В Барнауле подешевели самые маленькие квартиры 0
11:10
Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске 0
11:01
Маленькая Швейцария под Белокурихой: здесь ждет максимальная концентрация энергии 1
10:48
Алтайские семьи отдают за кредиты треть дохода 3
10:45
Более четверти россиян боятся остаться без работы 2
10:35
Барнаул может получить 22 миллиарда на обновление общественного транспорта 5
10:30
В Барнауле обсудят проблемы детей с особенностями развития 0
10:07
Как изменится жизнь Барнаула с новыми правилами застройки 2
10:02
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на день открытых дверей 0
09:51
Одинокий пьяница в Новоалтайске устроил пожар и чуть не погубил семь человек 0
09:24
Главный претендент. Франк подал документы на должность главы Барнаула 8
09:15
Нодар Шония построит детсады в Барнауле, хотя терпел убытки на таких проектах 1
09:01
Долой банальность: какие подарки на Новый год покорят своей оригинальностью 0
09:00
В Барнауле построили дом с правильными планировками квартир 8
08:58
"Ваш сын сбил человека". Барнаульская пенсионерка отдала 408 тысяч рублей мошенникам 8
08:38
Как изменятся маршруты автобусов во время ремонта Старого моста в Барнауле 1
08:32
Сиять и переливаться: как женщине одеться на Новый год – 2020 0
08:14
Мармореал и терраццо. Что вы знаете о современном стиле в интерьере? 0
08:00
Акушер-гинеколог с 40-летним стажем о мужском и женском бесплодии: это преодолимо 0
07:34
Восемь обличительных цитат от экс-декана журфака АлтГУ о хамстве, "колорадах" и мозге 19
07:17
Откуда берутся новогодние елки на Алтае и как их спасают от "черных лесорубов" 1
07:01
Алтайское – значит чистое: за минеральной водой с Алтая "охотятся" даже на Рублевке 1
06:47
Серебро, минимализм и никаких кошек: как правильно украсить дом к году Крысы 2
06:25
День Конституции: что за праздник и откуда он взялся 7
06:14
Власти Бийска предложили построить ФОК у себя, чтобы не рубить деревья в Барнауле 4
06:01
Депутаты АКЗС одобрили продажу аэропорта Барнаула компании "Новапорт" 11
06:00
Затишье перед бурей. 12 декабря жителям Алтайского края стоит подготовиться к осадкам 3
23:47
Врачи рассказали, как бороться с высокой температурой у детей 0
23:14
Сотрудники ФСБ задержали сторонника "Правого сектора" в Мурманске 1
22:55
Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года 15
22:10
Бывший экономический министр Алтайского края будет работать в мэрии Москвы 3
21:40
Ученые выяснили, что потеря смысла жизни вызывает проблемы со здоровьем 0
21:15
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага 6
20:47
Билан отказался петь на концерте звезд Евровидения из-за мелко напечатанного имени 4
20:13
Пользователи "Одноклассников" выбрали фильм и песню года 1
19:51
Пожарные машины окружили бар в центре Барнаула 3
19:16
Лужа из нечистот мешает рубцовским детям попасть в школу 0
18:44
Бывшего мэра Челябинска задержали сотрудники ФСБ 0
18:02
Праздничный переполох: где найти все необходимое к Новому году 1
17:56
Чиновники из Михайловского района предстанут перед судом за незаконную свалку 0
17:44
От Кирова до Димитрова: в Барнауле "зажгут" слово "Россия" в окнах общежития 11
17:22
Россияне смогут посещать поликлиники без медицинского полиса 7
17:10
Громкое дело о буллинге в барнаульской школе закрыто. Администрация не виновата 8
16:51
Стало известно, когда на два года закроют Старый мост на ремонт в Барнауле 26
16:44
Зачем "Единая Россия" в Барнауле решила стать открытой при выборе мэра 10
16:30
Бизнес и власть. Появился третий кандидат в мэры Барнаула. И снова предприниматель 8
16:28
Путин разрешил облегчить жизнь бизнесу по налоговым преступлениям 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.