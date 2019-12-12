Нодар Шония построит детсады в Барнауле, хотя терпел убытки на таких проектах

Компания "Селф", которая потеряла на госстройке как минимум 50 млн рублей, продолжает заявляться на аукционы. В 2020 году она будет строить два детсада в кварталах на окраине Барнаула. Руководитель компании Нодар Шония пояснил amic.ru, что условия стали лучше, хотя некоторые проблемы остаются.
Что будут строить
В конце года Управление единого заказчика в сфере строительства Барнаула выставило три аукциона на сайт госзакупок.
- Детский сад в квартале 2010 ("Времена года"), пр. Энергетиков, 16. Здание на 280 мест. Стартовая цена контракта почти 250 млн рублей. Ввод 25 декабря 2020 года.
- Детский сад в квартале 2009 ("Барнаульская крепость"), ул. С. Ускова, 29. Здание на 280 мест. Стартовая цена контракта чуть больше 247 млн рублей. Ввод 25 декабря 2020 года.
- Детский сад на ул. Фурманова, 22 (рядом со школой № 10, около частного сектора на Павловском тракте). Здание на 140 мест. Стартовая цена контракта чуть больше 157 млн рублей. Ввод 25 декабря 2020 года.
Кто возьмется за работу
На три аукциона по строительству детсадов заявлялась компания "Селф". В кварталах 2010 и 2009 она стала единственным участником, поэтому забрала объекты по стартовой цене. На торги по детсаду на ул. Фурманова вышла компания "Спецстройинжениринг", уронив цену до 157 млн.
Застройщики, которые возводили дома в районе новостроек, на торги не пошли. Руководитель ИСК "Союз" Владимир Отмашкин не раз выступал с объяснениями, что цена работ занижена и не позволяет построить объект в срок и должного качества.
"Знаете, почему мы еще существуем? – спрашивал на ноябрьском заседании правительства Владимир Отмашкин, глава теперь уже старейшей в крае строительной компании. – Потому что мы не ходим в темные комнаты". "Темными комнатами" он назвал госконтракты на строительство.
Условия контракта: + 100 млн рублей
Нодар Шония часто участвует в аукционах на гособъекты. В Барнауле "Селф" достраивает театр кукол "Сказка", краевой художественный музей на площади Октября, школу и детсад. В Новоалтайске – тубдиспансер.
Председатель правления Союза строителей Александр Мишустин ранее заявлял, что предприниматель потерял на контракте по строительству школы около 50 млн рублей. Несмотря на это, Нодар Шония по-прежнему идет на госстройки, "потому что кому-то надо строить детсады", пояснил он amic.ru.
Предприниматель отметил, что условия аукциона стали лояльнее: строителям Алтайского края удалось доказать, что некорректно рассчитывать смету по федеральным, а не региональным коэффициентам.
В итоге скорректировав коэффициенты, чиновники смогли повысить начальные цены контрактов. Если детсад в квартале 2006а на 275 мест (С. Ускова, 29) в прошлом году предложили построить за 123 млн рублей, то аналогичный по архитектуре на С. Ускова, 39 (на 280 мест) в 2019 разыграли за 247 млн. Кроме того, введено 30%-е авансирование на трех этапах строительства.
Какие проблемы остались?
Условия контрактов все равно тяжелые, говорит Нодар Шония: детсады нужно построить в течение одного года. "Придется организовать работу в полторы-две смены. Это очень сложно", – говорит предприниматель.
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