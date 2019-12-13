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Новое имя – новые задачи: любимая флористическая сеть Барнаула зазвучала по-новому

, ИА "Амител"
"Фитомаркет" превратился во "Флорис". Компания готовит к открытию Школу флористики и запуск франшизы

Как думаете, легко ли поменять свое имя? Такое родное. Хранящее огромное количество воспоминаний и добрых ассоциаций с прошлым. Не каждый способен на такой трудный шаг.

Но иногда имя перестает выполнять свои задачи и начинает тормозить эволюцию бренда. Так произошло с одним из лидеров флористического рынка Барнаула – "Фитомаркетом". Команда компании пришла к осознанию необходимости ренейминга. Теперь цветы, которые вы так любите, носят новое имя – "Флорис".

Директор по развитию флористической компании Александр Жиряков поделился, почему пришло время перемен.

– Александр, ренейминг – во многом весьма болезненный для бизнеса шаг. Почему все-таки вы на него решились?

– Наша компания была основана в 2003 году. Тогда, на самой заре цветочного бизнеса, никто не думал, что спустя 16 лет "Фитомаркет" превратится в огромную организацию. Одной из главных стратегических задач на тот момент было занять лидирующие позиции на локальном рынке по продаже срезанных цветов. За последние два года наша компания выросла в геометрической прогрессии. У нас появился отдел маркетинга. И главное – наш штат пополнился молодыми ребятами, полными здоровых амбиций, настойчивыми и активными. Мы уверены, что они вдохнут в компанию новую жизнь, которая придется по душе нашим клиентам. И мы готовы к этим переменам.

Но ведь и "Фитомаркет" никогда не оставался в стагнации – развитие всегда сопровождало вашу компанию.

– Да, менялись образ "Фитомаркета", транслируемые ценности и даже сама продукция. Но мы столкнулись с обратной стороной роста бизнеса. Наши клиенты всегда ассоциировали "Фитомаркет" с чаями и травами. Чтобы создать точную и цельную коммуникацию с нашими потребителями, мы изменили имя на более цветочное, созвучное. Также решили вопрос с уникальностью наименования бренда. Теперь "Флорис" – это история про любовь, красоту и качество сервиса.

Новое имя подразумевает и грандиозные перемены в жизни компании?

– Безусловно! Но прежним останется стремление к высочайшему качеству выполнения своей работы. На сегодняшний день мы работаем напрямую с плантациями Эквадора, Кении, Израиля, Колумбии и Казахстана. Минуя брокеров, мы можем обеспечить наших клиентов самыми приятными ценами. Еженедельные поставки дают нам возможность радовать вас только свежими цветами.

Также совсем скоро мы откроем шестой магазин. Он будет немного другого формата. Много места и света. Там мы будем чаще организовывать мастер-классы для людей, влюбленных во флористику.

Новые виды услуг?

– Да. Например, вы слышали что-нибудь про цветочную подписку? Теперь у нас есть и такая услуга. Раз в неделю вы будете получать охапку свежих цветов. Вы можете радовать себя или подарить такой прекрасный подарок любимому человеку.  

Мастера "Флорис" создают невероятной красоты цветочные композиции и букеты. Как можно попасть к вам на мастер-классы?

– Как раз в 2020 году мы планируем запуск Школы флористики, где абсолютно каждый желающий сможет попробовать свои силы в этой красивой специальности. Причем тот реальный багаж знаний, который наши ученики получат, будет на самом высоком профессиональном уровне. Возможно, кто-то из наших выпускников захочет впоследствии начать свое цветочное дело, и мы будем рады поддержать его в этом направлении.

Каким образом?

–  Да даже просто советом. Мы готовы делиться своим опытом. Но, вообще, мы сейчас работаем над грандиозным проектом "Флорис". За время существования нашей компании к нам часто за помощью по тем или иным вопросам обращались коллеги, находящиеся в самом начале своего бизнес-пути. И это навело нас на идею комплексной поддержки партнеров: помогать со стартом и не бросать на произвол судьбы потом. Мы готовы запустить франшизу "Флорис". Совсем скоро открыть салон цветов будет проще простого.

Сеть салонов цветов "Флорис"
г. Барнаул
ул. Никитина, 147, телефон: 8 (3852) 57-37-78
ул. Гоголя, 41, телефон: 8 (3852) 69-34-40
пр-т Ленина, 45, телефон: 8 (3852) 25-11-00
пр-т Ленина, 191, телефон: 8 (3852) 23-59-59
ул. Малахова, 120а, телефон: 8 (3852) 69-11-08
Режим приема заказов 7/7: с 7:30 до 18:00
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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