Как изменятся маршруты автобусов во время ремонта Старого моста в Барнауле

Шесть пригородных маршрутов в Барнауле изменят схему движение с 5 января 2020 года. В это время Старый мост закроют на длительный ремонт, сообщает Министерства транспорта Алтайского края. Железнодорожный транспорт также перенаправят на соседние пути. На подъездах к мосту установят соответствующие знаки и заграждения, будут дежурить экипажи ГИБДД.
Изменения коснуться следующих пригородных маршрутов:
№ 120 "г. Барнаул – садоводство "Сосняк", № 134 "г. Новоалтайск –г. Барнаул".
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Никитина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 "подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, ул. Никитина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Строителей, пл. Победы.
№ 125 "г. Барнаул – г. Новоалтайск".
Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 "подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", далее по маршруту. В Барнаул:до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).
№ 205 "г. Новоалтайск – г. Барнаул".
Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт, Р-256 "подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).
№ 250 "г. Барнаул – с. Повалиха – сан. "Обские плесы".
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 "подъезд к г. Барнаулу", далее по маршруту. В Барнаул: Р-256 "подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейскими, пр. Строителей, пл. Победы.
№ 251 "г. Барнаул – с. Боровиха".
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, Правобережный такт, Р-256 "подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", далее по маршруту. В обратном направлении: до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.
Междугородние рейсы, отправляемые от автовокзала, будут направлены на проспект Красноармейский.
Справка
Дорожная часть моста через Обь в Барнауле перешла в федеральную собственность в октябре 2018 года. Состояние объекта было признано неудовлетворительным, разработана проектная документация на ремонт и заключен контракт на строительно-монтажные работы. Финансирование осуществляется из федерального бюджета. Стоимость работ составит около миллиарда рублей.
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