Как изменятся маршруты автобусов во время ремонта Старого моста в Барнауле

Шесть пригородных маршрутов в Барнауле изменят схему движения с 5 января 2020 года. В это время Старый мост закроют на длительный ремонт, сообщает Министерство транспорта Алтайского края. Железнодорожный транспорт также перенаправят на соседние пути. На подъездах к мосту установят соответствующие знаки и заграждения, будут дежурить экипажи ГИБДД.
Изменения коснутся следующих пригородных маршрутов:
– № 120 г. Барнаул – садоводство "Сосняк";
– № 134 г. Новоалтайск – г. Барнаул.
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Никитина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", Правобережный тракт, пр. Ленина, ул. Никитина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Строителей, пл. Победы.
№ 125 г. Барнаул – г. Новоалтайск.
Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта "Развилка", Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", Правобережный тракт, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).
№ 205 г. Новоалтайск – г. Барнаул.
Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта "Развилка", Р-256 "подъезд к г. Барнаулу", Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).
№ 250 г. Барнаул – с. Повалиха – санаторий "Обские плесы".
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", далее по маршруту. В Барнаул: Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.
№ 251 г. Барнаул – с. Боровиха.
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, Правобережный такт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", далее по маршруту. В обратном направлении: до остановочного пункта "Развилка", Р-256 "подъезд к г. Барнаулу", Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.
Междугородние рейсы, отправляемые от автовокзала, будут направлены на проспект Красноармейский.
Справка
Дорожная часть моста через Обь в Барнауле перешла в федеральную собственность в октябре 2018 года. Состояние объекта было признано неудовлетворительным, разработана проектная документация на ремонт и заключен контракт на строительно-монтажные работы. Финансирование осуществляется из федерального бюджета. Стоимость работ составит около миллиарда рублей.
Комментарии