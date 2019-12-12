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"Ваш сын сбил человека". Барнаульская пенсионерка отдала 408 тысяч рублей мошенникам

, ИА "Амител"
О схеме обмана "родственник попал в беду" пожилая женщина знала
Фото: priogni.ru

Фото: priogni.ru

72-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 408 тысяч рублей, чтобы "спасти" сына, сообщает пресс-служба регионального МВД. Ранним утром пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее сын сбил человека, и для спасения от наказания необходима определенная сумма.

Пожилая женщина слышала и знала о мошеннических схемах "ваш родственник попал в беду", но поверила злоумышленникам. Через банкомат несколькими платежами она перевела неизвестным 408 тысяч рублей.

Вернувшись домой, женщина позвонила сыну. В разговоре с ним выяснила, что он не сбивал человека. Женщина обратилась в органы внутренних дел. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".

Сотрудники полиции убедительно просят граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки.

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