В Барнауле обсудят проблемы детей с особенностями развития

С каждым годом детей с особенностями развития в Барнауле становится все больше. Часто родители такого ребенка остаются один на один с этой проблемой. Как принять диагноз ребенка? Как жить с этим? Как не опустить руки и не терять надежду? Очень важно вовремя оказать семье грамотную поддержку. Такой помощи очень не хватает в нашем городе.
Логопед-дефектолог с 19-летним стажем, семейный консультант Наталья Керре проведет семинар на тему "Особый ребенок в семье: принять, выжить, победить" в Барнауле. Это в первую очередь должно быть интересно родителям особенных детей, у которых диагностировано ментальное нарушение (аутизм, шизофрения, умственная отсталость, синдром Дауна и др.).
На семинаре будут обсуждать то, что нужно делать, если кажется, что с ребенком что-то не так; как жить после постановки диагноза; какие виды ментальных нарушений чаще всего встречаются у детей, и какая коррекция возможна в той или иной ситуации.
Мероприятие пройдет 25 января 2020 года в конференц-зале издательского дома "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3 этаж) в 18:00.
26 января 2020 года в 16:00 в ЦДЮТ Железнодорожного района (ул. Молодежная, 51, 2 этаж) Наталья Керре совместно с рок-музыкантом Иваном Кудряшовым представят уникальный формат – спектакль "Аритми-Я".
Программа "Аритми-Я" – это возможность увидеть мир особых детей и их родителей, мир наполненный страхом, тоской, болью, борьбой и надеждой. Зрителя ждет 1,5-часовое путешествие под рок-композиции в необычной аранжировке в зазеркальный мир особого детства.
Количество мест ограничено. Для участия в мероприятиях необходима регистрация. Подробности по телефону: 8-913-244-22-59. Организатор мероприятий АКОО "Дети РАСтут"
Комментарии