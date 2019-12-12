Одинокий пьяница в Новоалтайске устроил пожар и чуть не погубил семь человек

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В ночь с 11 на 12 декабря в коммунальной квартире по улице Вагоностроительной произошел пожар, рассказали в МЧС.
К моменту приезда пожарных комната горела открытым огнем. Четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно, но в горящем доме еще оставались люди. Спасатели вывели на улицу семь человек, среди которых четыре ребенка.
По словам очевидцев, в загоревшемся помещении проживал одинокий мужчина, который имел тесные отношения с алкоголем. Он погиб, надышавшись угарным газом.
"Все обстоятельства происшествия еще предстоит установить. Но одно можно сказать точно, что развитию пожара способствовало позднее сообщение о нем в пожарную охрану. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем", – отметил заместитель начальника 3-го отряда федеральной противопожарной службы Александр Глазков.
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