26% россиян боятся увольнения. Наиболее сильный страх испытывают специалисты банковской и транспортных сфер, продавцы, сотрудники сферы управления и безопасности, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование портала Head Hunter.
Специалисты изучили настроения более 20 тысяч россиян и сформировали "индекс самочувствия соискателей".
26% респондентов ответили, что для них существует или "скорее" существует угроза увольнения. Это на 2% выше показателей предыдущего квартала и на 1% выше показателей 2018 года. При этом 33% опрошенных уверены в том, что сохранят свое место на работе. 30% предполагают, что увольнения не произойдет, 10% не смогли ответить однозначно.
Комментарии
Более четверти россиян боятся остаться без работы
А половина уже остались без нее, часть хорошо если работает без оформления трудового договора.
Капитализм - родина нашего страха!