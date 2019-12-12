Барнаул может получить 22 миллиарда на обновление общественного транспорта

Барнаул может попасть в число городов России, которые войдут в новую федеральную программу по обновлению общественного транспорта, оптимизации маршрутной сети, открытию новых линий городского транспорта. Курирует программу ВЭБ.РФ.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, согласно базовому сценарию проекта, на модернизацию инфраструктуры и подвижного состава МУП "Горэлектротранс" Барнаула потребуется 17 млрд рублей. Сценарий развития предусматривает расходы в размере 22 млрд рублей, зато предполагает строительство новых участков трамвайных линий. Нетрудно подсчитать, что на новые трамвайные линии, таким образом, может быть направлено около 5 млрд рублей. Финансирование должно складываться из средств гранта из федерального и регионального бюджетов, а также привлеченных средств.
Согласно проекту ВЭБ, несколько городов России получат деньги на модернизацию транспортной сети. Проект также курирует Минфин РФ. Из Сибирского федерального округа в список 10 городов, которые получат деньги, вошел только Новосибирск. Однако власти Барнаула также рассчитывают попасть в список десяти счастливчиков.
Износ общественного транспорта в столице Алтайского края достиг критической отметки в 98%.
Комментарии
Сценарий развития предусматривает расходы в размере 22 млрд рублей
Опять же будет грандиозный и бестолковый распил бабла!
В Барнауле капитально ремонтируют трамваи за 6 млн и утверждают, что они после такого ремонта 15 лет будут ходить без проблем. Чтобы так отремонтировать все понадобится всего то 1,2 млрд рублей. И люди с работой.
Даже если новые покупать, то приличные модели стоимостью от 5 до 20 млн рублей. Замена всех обойдётся максимум в 4 млрд рублей.
они что по воздуху летают? полотно и остановки тоже цивилизованные нужны
Володя, что значит цивилизованные? В Барнауле трамвайные линии находятся в хорошем техническом состоянии. Сравните хотя бы с Новосибирском, который в разы богаче Барнаула. Остановки? Чем вам они вам не нравятся? Плитку надо золотую положить за миллиарды?
Цивилизованные значит максимально удобные для людей, не уверен что все пути у нас в хорошем состоянии, а может и хорошего мы не видели ещё.
12.12.2019 10:57
- гость -
Так это ты считаешь без откатов ....
С одной стороны новость хорошая, Барнаул остро нуждается в обновлении и главное развитии общественного транспорта. Такое позорное явление как маршрутки (газели, пазики), должны исчезнуть с улиц города. Но с другой стороны совершенно ясно, при какой системе власти живёт страна.