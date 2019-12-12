Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал о реакции Владимира Путина на спасение 10-месячного Вани Фокина из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщают "Известия".
По его словам, за первые полтора года на посту ситуация в Магнитогорске была самой страшной, потому что надежды на обнаружение живых людей почти не было.
"И когда живого малыша нашли... Перед этим я доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину: "Мороз -30, все засыпано. Скорее всего, живых нет". И то, что мы нашли Ваню, – это просто чудо", – сказал министр.
Зиничев отметил, что президент был очень собран в эти дни и сообщение воспринял с облегчением. Сказал: "А живые все-таки есть".
Глава МЧС также добавил, что ведомство до сих пор следит за судьбой ребенка.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Ваня здоров и уже может самостоятельно ходить.
Комментарии
Владимир Владимирович - лучший друг детей и их родителей, мы ж не сомневаемся.