Алтайские семьи отдают за кредиты треть дохода

Закредитованность алтайских семей в 2019 году составила 33%. Это значит, что в среднем они отдают треть дохода на погашение кредитов. Таковы результаты исследования Общероссийского народного фронта.
В Алтайском крае, по данным аналитиков, годовой доход семьи составляет 674 тыс. рублей (56 тыс. рублей в месяц), из которых 222 тыс. они отдают банкам (18,5 тыс. рублей в месяц). При этом доля просроченной задолженности в регионе составляет 4,9%, что выше среднего показателя по стране на 4,4%.
Лидерами среди регионов по уровню закредитованности стали Тыва (63%) и Калмыкия (60%). 48% дохода отдают семьи в Чувашии, 46% – в Иркутской области, 44% – в Тюменской области, 43% – в Новосибирской области. Наименьшая закредитованность населения в Дагестане и Ингушетии (7%), в Крыму и Чечне (8%).
По итогам третьего квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,02 триллиона рублей, увеличившись на 13% с начала года. А вот за год задолженность выросла на 17%, сказано в исследовании.
"Наблюдая за кредитной и сберегательной активностью российских семей мы видим, что кредитование постепенно становится все более долгосрочным, так как клиенты имеют ограниченный запас по предельной долговой нагрузке. Поэтому очень важно наряду с самодекларированием заемщиков предусматривать ограничения по ссудным лимитам и темпам увеличения задолженности", – говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Комментарии
Аналитики не написали у какого процента населения ежемесячный доход семейный в среднем 56.000
12.12.2019 11:20
ГОсть
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28 на каждого, это разве много? Давай прикинем грубо расходы обычной семьи: 56огромных тыщ рублев-15еда-6проезд и бенз-6 комуналка-10(на текущие нужды, заплатить налоги или купить страховку на 1 авто)=19 тыщ. Из них 18,5 уходит на кредит. На жизнь остается 500 рублей получается.
А много людей получает 28?
56000 в мес на семью, где есть папа, мама и ребенок (или 2 ребенка) это даже маловато!!!