Эксперты посчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию

Компания FinExpertiza провела исследование и выяснила, сколько лет живут россияне после выхода на пенсию, сообщает "Лента".
Выяснилось, что мужчины в России после выхода на пенсию живут в среднем еще 7,5 года, а женщины – 22,6 года, то есть примерно втрое больше.
Дольше всего мужчины живут в Ингушетии – 18,6 года. На втором месте Дагестан – 15 лет и Москва – 14,4 года. Меньше всего после выхода на пенсию живут в Тыве (1,3), Иркутской области (3,2) и Еврейской автономной области (3,4).
Самая большая продолжительность жизни у женщин зарегистрирована также в Ингушетии – 29,1 года. В первой тройке оказались Якутия (27,1) и Магаданская область (26,3).
Комментарии
Ну а поскольку дату выхода на пенсию отдалили,значит и продолжительность жизни увеличится.
Выяснилось, что мужчины в России после выхода на пенсию живут в среднем еще 7,5 лет, а женщины — 22,6 года, то есть примерно втрое больше.
еще бы неплохо было выяснить сколько доживает до этой самой пенсии...
7.5, а т.к. на 5 лет увеличили, то остается 2.5 года. Живите и радуйтесь
Живите и радуйтесь
приносите пользу ПФР-у )))
"Выяснилось, что мужчины в России после выхода на пенсию живут в среднем еще 7,5 лет, а женщины — 22,6 года, то есть примерно втрое больше."
Элементарный расчет показывает, что при увеличении времени выхода на пенсии на 5 лет, мужчины в России после выхода на пенсию будут жить в среднем еще 2,5 года, а женщины — 17,6 лет, то есть примерно в семь раз больше.
Если бы все мужчины в России жили бы одинаковое время, то они бы умирали в 65,9 лет. Не трудно посчитать, что на пенсии они в среднем живут год, а платят всю жизнь.
а эти эксперты были на кладбище? там вся их "статистика"на надгробиях написана...
А сколько не дожили никто не считал