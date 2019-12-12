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Новости

Эксперты посчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию

, ИА "Амител"
Женщины живут почти втрое больше
Фото: greenhome-spb.ru

Фото: greenhome-spb.ru

Компания FinExpertiza провела исследование и выяснила, сколько лет живут россияне после выхода на пенсию, сообщает "Лента".

Выяснилось, что мужчины в России после выхода на пенсию живут в среднем еще 7,5 года, а женщины – 22,6 года, то есть примерно втрое больше.

Дольше всего мужчины живут в Ингушетии – 18,6 года. На втором месте Дагестан – 15 лет и Москва – 14,4 года. Меньше всего после выхода на пенсию живут в Тыве (1,3), Иркутской области (3,2) и Еврейской автономной области (3,4).

Самая большая продолжительность жизни у женщин зарегистрирована также в Ингушетии – 29,1 года. В первой тройке оказались Якутия (27,1) и Магаданская область (26,3).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.12.2019 11:45
- гость -

Ну а поскольку дату выхода на пенсию отдалили,значит и продолжительность жизни увеличится.

12.12.2019 11:47
- гость -

Выяснилось, что мужчины в России после выхода на пенсию живут в среднем еще 7,5 лет, а женщины — 22,6 года, то есть примерно втрое больше.

еще бы неплохо было выяснить сколько доживает до этой самой пенсии...

12.12.2019 11:50
- гость -

7.5, а т.к. на 5 лет увеличили, то остается 2.5 года. Живите и радуйтесь

12.12.2019 11:52
- гость -

Живите и радуйтесь

приносите пользу ПФР-у )))

12.12.2019 11:58
- гость -

"Выяснилось, что мужчины в России после выхода на пенсию живут в среднем еще 7,5 лет, а женщины — 22,6 года, то есть примерно втрое больше."

Элементарный расчет показывает, что при увеличении времени выхода на пенсии на 5 лет, мужчины в России после выхода на пенсию будут жить в среднем еще 2,5 года, а женщины — 17,6 лет, то есть примерно в семь раз больше.

12.12.2019 12:00
- гость -

Если бы все мужчины в России жили бы одинаковое время, то они бы умирали в 65,9 лет. Не трудно посчитать, что на пенсии они в среднем живут год, а платят всю жизнь.

12.12.2019 12:00
могиканин

а эти эксперты были на кладбище? там вся их "статистика"на надгробиях написана...

12.12.2019 12:01
Гость

А сколько не дожили никто не считал

12.12.2019 12:21
- гость -

это исследование проведено по старому возрасту выхода на пенсию: 55 для женщин и 60 для мужчин. так что смело отнимайте от этих величин 5 лет

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