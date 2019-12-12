Драка в верховной раде закончилась госпитализацией одного из депутатов

Депутат из партии Владимира Зеленского Андрей Богданец попал в больницу после драки с националистами, сообщает ТАСС.
"Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга", — рассказала замглавы партии.
Инцидент произошел во время обсуждения в раде законопроекта о рынке земли. Националисты выступают против продажи земельных участков и хотели заявить свои требования, но их пытались не пустить на заседание, что и стало причиной драки.
Президентская партия, в свою очередь, считает, что заседание пытались сорвать намеренно. Депутаты решили перенести работу аграрного комитета в другое место и провести обсуждение в другой день.
Комментарии