Драка в Верховной раде закончилась госпитализацией одного из депутатов

Депутат из партии Владимира Зеленского Андрей Богданец попал в больницу после драки с националистами, сообщает ТАСС.
"Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга", – рассказала замглавы партии.
Инцидент произошел во время обсуждения в Раде законопроекта о рынке земли. Националисты выступают против продажи земельных участков и хотели заявить свои требования, но их пытались не пустить на заседание, что и стало причиной драки.
Президентская партия, в свою очередь, считает, что заседание пытались сорвать намеренно. Депутаты решили перенести работу аграрного комитета в другое место и провести обсуждение в другой день.
Комментарии
Руководитель аппарата Московской городской думы Юрий Дмитриев назвал нецензурным словом депутатов столичного парламента. Как пишет издание Знак ком. соответствующую видеозапись опубликовала журналистка Алена Сивкова в своем телеграм-канале. По данным издания, Дмитриев поделился мнением о народных избранниках со спикером Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, забыв о включенном микрофоне. В результате Шапошников прервал главу аппарата, предложив ему говорить тише. Как отмечает издание, на официальном YouTube-канале Мосгордумы видеозапись трансляции заседания не опубликована.