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Идеальное соотношение "цена – качество": что учесть при выборе ноутбука

, ИА "Амител"
Как в огромном многообразии портативной техники не потеряться и приобрести того самого помощника для работы и развлечений

Сегодня трудно представить жизнь человека без современной техники. Особое место в списке необходимых человеку гаджетов заняли ноутбуки. Большинству людей они заменили стационарные компьютеры и позволили избежать привязки к месту работы или учебы.

На рынке электронной техники представлен огромный выбор ноутбуков. Они сильно разнятся по цене, внешнему виду, различны по мощности и производительности. Поэтому перед покупкой подобного помощника вполне закономерен вопрос: "А какой же выбрать ноутбук?"

Что важно при выборе ноутбука

Сперва нужно определиться, для каких целей он нужен. Так как ноутбуки для работы или игр имеют свои особенности.

Процессор ноутбука – это тот критерий, на который следует обращать внимание в первую очередь. Оптимальным вариантом является процессор последних поколений, к примеру, Intel Core i5, частота которых не ниже 2.8 Ггц.

Оперативная память может разниться от 4 до 8 Гб с возможностью расширения.

Оптимальное решение диагонали дисплея – от 13 до 15 дюймов. Разрешение должно быть не меньше 1920x1080 пикселей. Матрицы IPS дороже, но и картинка более четкая и яркая.

Большое внимание на видеокарту нужно обращать, если ноутбук берется для игр.

И еще один важный критерий – время автономной работы устройства, оптимальным считается время не менее пяти часов, но, конечно, вам стоит ориентироваться на свои потребности.

Нужно максимально изучить все основные характеристики и выделить для себя наиважнейшие, а промокод интернет-магазина "Техпорт" из каталога kodi-promo.ru поможет сэкономить на долгожданной покупке.

Пять лучших ноутбуков для работы

Среди множества ноутбуков, представленных на сайте интернет-магазина "Техпорт" есть как бюджетные варианты, так и модели из более высокого ценового сегмента.

  • Asus X540LA-DM1255. Этот ноутбук является прекрасным решением, если компьютер нужен для работы с текстовыми документами. Несмотря на невысокую стоимость, этот двухъядерный ноутбук обладает высокой производительностью, надежностью и удобными средствами управления. Процессор данной модели – Intel Core i3. Экран ноутбука равен 15,6". Память составляет 4 Gb. Объем накопителя и HDD – 500 Gb. Есть 4.0 Bluetooth, веб-камера и микрофон. Поддерживает SD, SDXC, SDHC. Операционная система на основе Endless OS. Время работы от аккумулятора составляет три часа. В данной модели есть все необходимые разъемы: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C. Плюсы: цена, удобные средства управления, надежность.
  • Lenovo IdeaPad 330-15IKB. В основе ноутбука двухъядерный процессор Core i3. Экран ноутбука – 15.6", матовый, с разрешением 1366x768 пикселей (Full HD). Память составляет 4 Gb. Общий объем жестких дисков – 500 Gb. В автономном режиме работает до шести часов. Предустановленная операционная система Windows 10 Home. Данная модель ноутбука является оптимальным сочетанием "цена – качество". К плюсам можно отнести емкость батареи, производительность, цену, наличие USB Type-С порт.
  • HP ProBook 450 G5. Прекрасный выбор ноутбука для офиса. Этот аппарат работает на основе мощного процессора Core i5, у которого четыре ядра. Дисплей ноутбука 15 дюймов, а разрешение 1920x1080 пикселей. В автономном режиме способен работать до пяти часов. Корпус выполнен из металла и пластика. Кроме того, ноутбук отличается эргономикой и стильным дизайном, что делает его не только прекрасным и мощным помощником, но и стильным аксессуаром. В плюсы этой модели можно записать качественную сборку, производительность, время работы без подзарядки, достаточный объем HDD – 1000 Gb, а также объем оперативной памяти – 8 Gb. Полюбившуюся модель ноутбука можно приобрести дешевле, если воспользоваться промокодами магазина "Техпорт".
  • Dell G5-5587. Может считаться бюджетным игровым ноутбуком. В основе аппарата лежит четырехъядерный процессор Core i5, пятнадцатидюймовый экран и оперативная память 8Gb. В автономном режиме работает до трех часов. Плюсы: возможность использования как игрового, производительность, металлический корпус. Также пользователей порадует подсветка клавиатуры и наличие большого количества портов USB, HDMI и USB-C. Предустановлена операционная система Linux.
  • Apple MacBook Air 13 Mid. Это стильный и надежный двухъядерный ноутбук с операционной системой macOS. Сочетает в себе мощность процессора Core i5 и встроенную память 8 Gb. Отличает его и длительность работы в автономном режиме, которая составляет 12 часов. Размер экрана – 13.3". Плюсы этого ноутбука – мощная производительность, минималистичный дизайн, вес 1,35 кг.
На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.12.2019 16:17
krash

Статья ниочём. С каких пор ограничились 8 Гигов оперативы? Автор больше не встречал? Или статья старенькая?
да и для работы......такое себе описание. Работа разная бывает. не обобщить одним словом. Про SSD вообще ни слова... Для кого статья?
Просто реклама интернет магазина , с наполнением текста для вида? Ну да..похоже так. 1 везда заслуженно )) Бесполезность на высоте

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