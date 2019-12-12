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Новости

Не спрятаться, не скрыться. 70% бомбоубежищ в Сибири заброшены

, ИА "Амител"
Всего в Сибири почти 5 тысяч укрытий
Фото: skyscrapercity.com

Фото: skyscrapercity.com

70% бомбоубежищ в Сибири не могут принять людей в случае применения оружия массового поражения. Об этом "Интерфакс-Сибирь" сообщил начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Всего в регионах Сибири насчитывается 4 тыс. 838 укрытий.

"30% укрытий готово полностью из общего количества. Большинство из них построены до 90-х годов. Новых строится немного, и только там, где есть новые серьезные промышленные объекты. Из наследия надо выделять укрытия по собственности: федеральная, субъекта, муниципальная, государственных структур, граждан и бесхозная. По бесхозным укрытиям и незаконно приватизированным идет работа с Росимуществом", – сказал Орлов.

Он также отметил, что со временем изменились требования к количеству укрытий для рабочих смен предприятий.

"У нас серьезно сократилось количество предприятий и количество сотрудников рабочих смен. Если раньше, например, на 10 тыс. работников предприятия было 20 убежищ, то сегодня одно убежище удовлетворяет потребности", – пояснил собеседник.

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Комментарии

12.12.2019 12:26
- гость -

А сколько аварийного жилья не считали?

12.12.2019 12:29
Потолковый Лампонюх

Почему же заброшены - в них армяне конья разливают.... и не только

12.12.2019 12:56
Вопрос

Смотрите, когда СССР готовился к вероятной войне, он помимо вооружения готовил бомбоубежища.
А нынешние "патриоты" у власти бряцают оружием, рыпаются на всех, но про бомбоубежища для населения как-то не вспоминают. Как вы думаете, почему?

12.12.2019 13:07
- гость -

Как вы думаете, почему?

Потому, что никто на Россию нападать не будет. А зачем? Правительство и сами развалили производство и экономику. Подорвали моральный дух населения и активно занимаются геноцидом. При этом выкачивают ресурсы и продают их на запад. Туда же и увозят вырученные деньги. Даже помогают захоранивать ядерные отходы на территории России.

12.12.2019 13:29
- гость -

. Как сообщает Фонтан ка.ру, активисты организации «Гринпис» с помощью беспилотника засняли запасы отходов на площадке под открытым небом. На кадрах видно, что там сотни контейнеров. Момент, когда их вывозили с территории, экологи также зафиксировали. Отправку груза, как и в прошлом месяце, сопровождали протесты. Поезд остановила активистка, которая свесилась перед ним на альпинистском снаряжении. Через полтора часа полицейские сняли девушку, но не арестовали. Отходы переработки урана привозят в Россию морем. По данным портала «47 ньюс» это будет, по крайней мере, уже десятый рейс судна «Михаил Дудин» из Голландии в Россию с подобным грузом.
«Росатом» подробности контракта не раскрывает. Официально отходы ввозят на переработку. Экологи уверены, что на захоронение.

12.12.2019 14:00
- гость -

12.12.2019 13:29
- гость -
Официально отходы ввозят на переработку.

Не на переработку, а для обогащения и дальейшего использовавания. Это не много разные вещи. Обогащать такие отходы умеет только Россия.

12.12.2019 14:09
- гость -

В России уже накоплено около 1 млн тонн урановых «хвостов», которые не только радиоактивны, но и токсичны. Планов по использованию такого их количества нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых «хвостов» из-за рубежа оставались в России.

В соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» радиоактивными отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Их ввоз в Россию для хранения, переработки или захоронения запрещён.

12.12.2019 14:46
- гость -

Кто и зачем будет нападать на страну, которая сама-себя уничтожает, быстрее любой войны: продукты питания, спиртное, дтп... нужно просто подождать, и от россии ничего не останется.

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