Не спрятаться, не скрыться. 70% бомбоубежищ в Сибири заброшены

70% бомбоубежищ в Сибири не могут принять людей в случае применения оружия массового поражения. Об этом "Интерфакс-Сибирь" сообщил начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
Всего в регионах Сибири насчитывается 4 тыс. 838 укрытий.
"30% укрытий готово полностью из общего количества. Большинство из них построены до 90-х годов. Новых строится немного, и только там, где есть новые серьезные промышленные объекты. Из наследия надо выделять укрытия по собственности: федеральная, субъекта, муниципальная, государственных структур, граждан и бесхозная. По бесхозным укрытиям и незаконно приватизированным идет работа с Росимуществом", – сказал Орлов.
Он также отметил, что со временем изменились требования к количеству укрытий для рабочих смен предприятий.
"У нас серьезно сократилось количество предприятий и количество сотрудников рабочих смен. Если раньше, например, на 10 тыс. работников предприятия было 20 убежищ, то сегодня одно убежище удовлетворяет потребности", – пояснил собеседник.
Комментарии
А сколько аварийного жилья не считали?
Почему же заброшены - в них армяне конья разливают.... и не только
Смотрите, когда СССР готовился к вероятной войне, он помимо вооружения готовил бомбоубежища.
А нынешние "патриоты" у власти бряцают оружием, рыпаются на всех, но про бомбоубежища для населения как-то не вспоминают. Как вы думаете, почему?
Как вы думаете, почему?
Потому, что никто на Россию нападать не будет. А зачем? Правительство и сами развалили производство и экономику. Подорвали моральный дух населения и активно занимаются геноцидом. При этом выкачивают ресурсы и продают их на запад. Туда же и увозят вырученные деньги. Даже помогают захоранивать ядерные отходы на территории России.
. Как сообщает Фонтан ка.ру, активисты организации «Гринпис» с помощью беспилотника засняли запасы отходов на площадке под открытым небом. На кадрах видно, что там сотни контейнеров. Момент, когда их вывозили с территории, экологи также зафиксировали. Отправку груза, как и в прошлом месяце, сопровождали протесты. Поезд остановила активистка, которая свесилась перед ним на альпинистском снаряжении. Через полтора часа полицейские сняли девушку, но не арестовали. Отходы переработки урана привозят в Россию морем. По данным портала «47 ньюс» это будет, по крайней мере, уже десятый рейс судна «Михаил Дудин» из Голландии в Россию с подобным грузом.
«Росатом» подробности контракта не раскрывает. Официально отходы ввозят на переработку. Экологи уверены, что на захоронение.