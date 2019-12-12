Ученые доказали опасность дневного и слишком долгого сна

Ученые из Китайского университета науки и технологий в Ухане пришли к выводу, что дневной сон или ночной сон более девяти часов повышает риск инсульта, сообщает РИА "Новости".
Специалисты проводили эксперимент в течение шести лет. В нем приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых раньше не фиксировались инсульты или серьезные проблемы со здоровьем.
Согласно результатам исследования, 8% участников спали днем 90 минут и дольше, а 24% – более девяти часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. У тех, кто долго спал или дремал днем, инсульты случались на 85% чаще.
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