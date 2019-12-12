Строители вынуждены принимать "бракованные" правила застройки Барнаула

Союз строителей Алтайского края принимает правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула и сразу же начнет исправлять его ошибки. Это вынужденная мера: документ более детально описывает недавно принятый генеральный план города, указывая назначения отдельных участков. Если его не узаконить, создается правовой вакуум, который останавливает работу инвесторов, пояснил amic.ru председатель правления союза Александр Мишустин.

В чем проблема?

Напомним, что в августе в Барнауле приняли новый генеральный план. Документ описывает стратегию развития города и указывает функциональное назначение отдельных территорий. Например, если раньше большую часть Потока можно было застраивать четырехэтажками, то теперь – домами в девять и более этажей.

Однако все еще действующие ПЗЗ опираются на старый генплан, в котором Поток по-прежнему малоэтажный. Что, конечно, парализует новое строительство в этой части города. Потому строители и голосуют за то, чтобы новые правила принимали как можно быстрее.

Чтобы исправить ошибки, Союз строителей создает комиссию из действующих специалистов, которые постоянно обращаются к ПЗЗ. Они оперативно подготовят правки, чтобы вынести их на рассмотрение в думе и узаконить. Это легитимная и простая процедура.

Если направлять ПЗЗ на доработку исполнителю – институту "Гипрогор" – то работа встанет еще на несколько месяцев. А может и дольше, потому что в компании накануне поменялось руководство и часть коллектива трудоустроена в другой проектной организации, подтвердила amic.ru Анастасия Немчинова, которая защищала генплан Барнаула.

"Можно бесконечно долго разрабатывать концепцию и так и не получить идеального документа, – приводит пресс-служба мэрии главную мысль всех участников круглого стола по ПЗЗ, который 11 декабря прошел в комитете по строительству. – Важно принять предложенный проект правил, чтобы с наступлением нового года начать работать, и вносить в документ изменения по мере необходимости".

Что хотят поменять строители в ПЗЗ

Согласно процедуре, комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула организовал общественные обсуждения проекта ПЗЗ. Горожане могли изучить проект документа, чтобы еще до подписания внести правки. Всего поступило 164 изменения от 56 заявителей. Львиную долю комитет отверг, потому что пожелание изменить функциональную зону противоречило уже принятому генплану.

Например, компания "Матч", владелец территории Барнаульского сереброплавильного завода, хотела, чтобы предельная высота здания в туркластере "Барнаул – горнозаводской город" была 20 метров (в ПЗЗ – только 12), а также увеличилась допустимая площадь коммерческих зданий до 12,5 тыс. кв. м. Это, кстати, не много для торгового объекта. Например, площадь ТРЦ "Праздничный" – 20 тыс. "квадратов".

Компания "Сибирь" хотела участок около Музкомедии (ул. Культурная, бульвар 9 Января, ул. Шевченко, пр. Сибирский), который расчищен от ветхого частного сектора, "отжать" под высотную застройку. И снова отказ.

Пока не понятно, какие именно аргументы использует комиссия, которую создает Союз, чтобы скорректировать ПЗЗ. Впрочем, ранее администрация города выражала готовность собрать группу специалистов, чтобы доработать генплан.

Что именно хотят поменять строители в ПЗЗ, которые рассмотрят в думе 25 декабря, генеральный директор СРО "Алтайские строители" Зинаида Герасимович не стала комментировать. Однако она подчеркнула, что согласно Градостроительному кодексу, генеральный план и работающие с ним в связке правила землепользования и застройки должны быть направлены на развитие города и создавать условия для инвестиционной деятельности.