Четверг, 12 Декабрь, 15:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,57
€ 70,46
Обь
37см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Эмоциональный наследник "серого кардинала": как характеризуют Вячеслава Франка

, ИА "Амител", Елена Маслова
Главного кандидата на пост мэра Барнаула называют уверенным в себе умельцем решать конфликты
Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Интрига, кто станет будущим мэром Барнаула, – выходец из правительства края, из другого региона или из бизнеса – практически умерла 12 декабря, в День Конституции. Утром документы в конкурсную комиссию подал врио главы города Вячеслав Франк.

Он стал исполнять обязанности сразу после отставки Сергея Дугина, но считался не безоговорочным кандидатом, а, скорее, первым запасным.

Мнения, которые высказывают о Франке люди, работавшие или как-то сотрудничавшие с ним, противоречивы. Вот некоторые характеристики, которые удалось узнать amic.ru.

1. Это человек, который не боится браться за любое новое направление и занимать любую более высокую должность, потому что искренне уверен, что способен со всем справиться.

2. Франк – ученик и политический наследник Петра Фризена, бывшего первого зама главы города, которого называли "серым кардиналом" администрации. Он начинал работать в мэрии еще при Владимире Баварине, но особый вес набрал при Владимире Колганове и Игоре Савинцеве. Он искусно руководил аппаратом, определял политику мэрии, в том числе информационную, умел вовремя перестроиться и почти всегда ставил на победителя.

Фризен покинул пост 10 января 2017 года в день своего 70-летия. Его место занял Вячеслав Франк, которого Фризен, как говорят, целенаправленно готовил как своего преемника. По данным amic.ru, их до сих пор периодически видят вместе в барнаульском спортклубе.

3. Эмоционален.

4. Франк – гораздо более медийная фигура, чем его предшественник Сергей Дугин. Он готов выходить в информационное пространство.

5. Вячеслав Франк – опытный "разруливатель" конфликтных ситуаций. Например, он несколько лет назад возглавлял рабочую группу, которая решала проблемы обманутых дольщиков. Для них строились дома, в том числе на бюджетные деньги. Франку приходилось учитывать интересы разных групп, решать конфликты между ними.

6. "Нужно уяснить, что с приходом Франка в администрации Барнаула будут другие стандарты деловой и политической этики, он мыслит и ведет дела иначе, чем его предшественники", – сказал amic.ru один опытнейший политик края.

7. Несколько человек из сферы политики и строительства рассказали, что Франк – далеко не ас в продуцировании собственных идей, но умело объединяет и транслирует дальше идеи других.

8. Собеседники amic.ru рассказали, что не исключают вариант, при котором Франк будет максимально прислушиваться к губернатору Виктору Томенко.

Вячеславу Франку 54 года. Коренной барнаулец. У него базовое строительное образование. 14 лет работал в строительных организациях. С 2007 года – в администрации Барнаула. С 2011 года – заместитель главы города. Курировал работу строительного комплекса и земельные отношения. С 2017 года – первый зам. После отставки Сергея Дугина 15 августа 2019 года назначен врио главы города.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

12.12.2019 13:35
- гость -

но особый вес набрал при Владимире Колганове и Игоре Савинцеве.

24 марта 2017 года Савинцева признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на растрату. Суд Центрального районного суда Барнаула приговорил его к четырем годам условно.
14 сентября 2009 года в отношении Владимира Колганова было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ — «халатность».


12.12.2019 14:01
- гость -

"Главного кандидата на пост мэра..."
-------
А с чего вы взяли, что он главный?
А не является ли он случайно членом партии жуликов и воров?

12.12.2019 14:09
1

Прикольная характеристика, ну прямо решала из лихих 90-ых. Ну вы блин даете!

12.12.2019 14:15
- гость -

надо сначала печень кандидатов проверить

12.12.2019 14:21
гость

а точно эта характеристика должна сыграть положительную роль для кандидата?. искусный игрок умеющий подстраиваться и ставить на победителя. Мэра же выбираем))))) просто кошмар куда катится мир

12.12.2019 14:22
гость

Ну победителем то в данном случае будет сетевая программа "Умный город" умеющая эффективно обрабатывать запросы горожан и формировать к ним вопросы.

Есть смысл и на этот раз поставить на победителя, тем более программе полагается "умный оператор".

12.12.2019 14:26
Вася

А кому тут что не нравится?

12.12.2019 14:29
- гость -

Спасибо деду за Победу

12.12.2019 14:46
Михаил

Кто знает в каких он строительных организациях 14 лет работал?

12.12.2019 15:20
Доброфлот

Добрее надо быть друг другу! Все наши проблемы в негативе. Будем дурно относиться к той же власти(а люди из нас там, не из космоса) что хотим в ответ?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:25
Незаконную рубку на 5,7 млн рублей обнаружили в лесах, арендуемых алтайским депутатом 0
15:09
Кемеровский суд взыскал с собственников "Зимней вишни" 118 млн рублей 0
14:54
Роскомнадзор предостерегает россиян от незаконных новогодних сайтов 1
14:38
Депутаты потребовали отставки главы Кош-Агачского района. Но уже в этом сомневаются 0
14:20
Зима ударит по россиянам резкими волнами холода 4
14:10
Военный вертолет под управлением опытных летчиков разбился на Кубани 5
14:02
Строители вынуждены принимать "бракованные" правила застройки Барнаула 4
13:55
В тесноте, да не в обиде. Автобус, набитый нелегалами, остановили по пути в Рубцовск 0
13:43
Врач немецкой клиники назвал причину смерти Юрия Лужкова 7
13:31
"Даже стучать не надо – дверь всегда открыта": об отношениях бизнеса и государства 0
13:17
Эмоциональный наследник "серого кардинала": как характеризуют Вячеслава Франка 10
13:07
Призер Олимпиады пояснил, почему нужно строить ФОК именно в парке Барнаула 53
13:01
Четыре слагаемых ухода за кожей. Как сохранить красоту и молодость 0
12:55
Свет науки на благо человека. Ученые выяснили, как правильно открывать банки с пивом 1
12:41
Ученые доказали опасность дневного и слишком долгого сна 1
12:21
Не спрятаться, не скрыться. 70% бомбоубежищ в Сибири заброшены 8
12:11
Путин избавил бывшего главного следователя Алтая от приставки врио 1
12:00
Как с пользой для здоровья провести новогодние праздники на Алтае 0
11:59
Драка в Верховной раде закончилась госпитализацией одного из депутатов 2
11:35
Эксперты посчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию 13
11:19
В Барнауле подешевели самые маленькие квартиры 4
11:10
Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске 1
11:01
Маленькая Швейцария под Белокурихой: здесь ждет максимальная концентрация энергии 4
10:48
Алтайские семьи отдают за кредиты треть дохода 6
10:45
Более четверти россиян боятся остаться без работы 3
10:35
Барнаул может получить 22 миллиарда на обновление общественного транспорта 11
10:30
В Барнауле обсудят проблемы детей с особенностями развития 0
10:07
Как изменится жизнь Барнаула с новыми правилами застройки 3
10:02
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на день открытых дверей 0
09:51
Одинокий пьяница в Новоалтайске устроил пожар и чуть не погубил семь человек 0
09:24
Главный претендент. Франк подал документы на должность главы Барнаула 13
09:15
Нодар Шония построит детсады в Барнауле, хотя терпел убытки на таких проектах 5
09:01
Долой банальность: какие подарки на Новый год покорят своей оригинальностью 0
09:00
В Барнауле построили дом с правильными планировками квартир 12
08:58
"Ваш сын сбил человека". Барнаульская пенсионерка отдала 408 тысяч рублей мошенникам 10
08:38
Как изменятся маршруты автобусов во время ремонта Старого моста в Барнауле 2
08:32
Сиять и переливаться: как женщине одеться на Новый год – 2020 0
08:14
Мармореал и терраццо. Что вы знаете о современном стиле в интерьере? 0
08:00
Акушер-гинеколог с 40-летним стажем о мужском и женском бесплодии: это преодолимо 0
07:34
Восемь обличительных цитат от экс-декана журфака АлтГУ о хамстве, "колорадах" и мозге 23
07:17
Откуда берутся новогодние елки на Алтае и как их спасают от "черных лесорубов" 2
07:01
Алтайское – значит чистое: за минеральной водой с Алтая "охотятся" даже на Рублевке 2
06:47
Серебро, минимализм и никаких кошек: как правильно украсить дом к году Крысы 2
06:25
День Конституции: что за праздник и откуда он взялся 10
06:14
Власти Бийска предложили построить ФОК у себя, чтобы не рубить деревья в Барнауле 4
06:01
Депутаты АКЗС одобрили продажу аэропорта Барнаула компании "Новапорт" 12
06:00
Затишье перед бурей. 12 декабря жителям Алтайского края стоит подготовиться к осадкам 4
23:47
Врачи рассказали, как бороться с высокой температурой у детей 1
23:14
Сотрудники ФСБ задержали сторонника "Правого сектора" в Мурманске 1
22:55
Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.