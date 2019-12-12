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Как понять, что ребенка травят в школе и что поможет это остановить

, ИА "Амител"
Нужно ли вмешиваться родителю в школьные конфликты ребенка?
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Алтайские следователи закрыли громкое дело о травле мальчика в барнаульском лицее №101. Трое подростков на протяжении четырех лет издевались на другими учениками. С этой ситуацией разобрались, но с подобной проблемой столкнуться может любой ребенок — и ваш тоже. Как понять, что его травят в школе, и стоит ли вмешиваться самим — читайте в материале amic.ru.

1
Буллинг. Что это и чем он опасен?

Последствия систематической травли ребенка в школе (то есть буллинга — в переводе с англ. "травля", "запугивание") по тяжести сравнимы с семейным насилием, считают психологи. 

Из-за постоянного давления у ребенка снижается самооценка, формируются комплексы, могут появиться фобии, депрессия и даже мысли о суициде. Жертва буллинга испытывает постоянный страх и не может самостоятельно справиться с нападками. Если вовремя не помочь ребенку, то он замкнется в себе и из-за полученной психологической травмы в старшем возрасте может испытывать трудности в общении с людьми.

Буллинг из психологического насилия может перерасти в физическое. И лучше вмешаться до того, как это произойдет.

2
Как понять, что ребенка травят в школе?

Обычно родители считают, что если ребенок не жалуется, то у него все в порядке. Но чаще всего дети попросту не хотят делиться со взрослыми своими проблемами. Страх, что папа или мама вмешаются в конфликт или будут ругать, заставляет держать все в себе. Даже несмотря на то, что родители помогут решить проблему, дети боятся прослыть среди сверстников трусом, нытиком и ябедой из-за неумения решать вопросы самостоятельно.

Поэтому разговаривайте с детьми каждый вечер, спрашивайте о том, что их радует или огорчает. Если раньше ребенок охотно рассказывал о школе и делился эмоциями, а теперь много молчит и закрывается от вас, то это повод задуматься, что что-то не так.

Определить, что ребенка травят в школе, можно по его поведению: он становится скрытным, необщительным, мрачным или агрессивным. Ребенок перестает ходить в гости к друзьям, все больше проводит время в одиночестве, плачет, ищет причину пропустить школу и теряет интерес к учебе.

Если ребенок вернулся домой в синяках и порванной одежде, со сломанным телефоном, с испорченными тетрадями и учебниками, то, во-первых, вы точно что-то упустили, а во-вторых, помочь ему будет сложнее.

3
И как быть? Мне вмешаться?

Для начала поговорите с ребенком. Возможно, у него возник небольшой конфликт с одноклассниками и серьезной проблемы в этом нет. Чаще всего дети в них разбираются самостоятельно, и вмешательство взрослых здесь излишне. Если же ребенка регулярно травят, и он не в силах дать отпор — то в этом случае вы должны помочь. 

Во-первых, покажите ребенку, что вы поддержите его в любой ситуации и поможете разобраться с проблемой. На него и так ополчилось много сверстников, дайте почувствовать, что он не один. Объясните, что попросить помощи у взрослых — это не трусливый поступок, а необходимость.

Во время разговора не обвиняйте и не критикуйте ребенка. Дети чаще всего винят себя в том, что их не принимают в классе. Дайте понять, что никто не заслуживает таких издевательств и оскорблений.

Спросите ребенка, какой он видит выход из этой ситуации, предложите поискать решение вместе. Так ребенок почувствует, что вы относитесь к нему как взрослому и готовы считаться с его мнением, да и в будущем это научит его "разруливать" сложные ситуации.

За время беседы вы сможете хорошо разобраться в проблеме. После этого поговорите с классным руководителем. Узнайте, как педагог пресекает травлю в классе и что делает, чтобы дети чувствовали себя безопасно на уроках и переменах.

4
Учитель не хочет вмешиваться. Что делать? 

Такое действительно бывает, потому что из-за своей нагрузки педагог может не замечать конфликта среди детей. Если по какой-то причине диалога с учителем не получилось, то обратитесь к директору, школьному психологу или в комитет по образованию. Сделайте так,  чтобы о вашей проблеме услышали, но не раздувайте скандал.

Поговорите с другими родителям, ведь они могут даже не подозревать, что их дети способны на агрессию и жестокие поступки. Возможно, так вы сможете помочь и другим семьям с решением этой проблемы. Но только не доводите ситуацию до разборок — это создаст дополнительный стресс для детей и усугубит ситуацию. 

5
А если перевести ребенка в другую школу?
Это только в крайнем случае. Если не удалось решить проблему мирным путем в самой школе. К тому же, нет гарантий, что в новом классе будет все по-другому. Если и там ребенка будут травить, то в этом случае нужно обратиться к психологу. В подобных ситуациях специалисты советует дать ребенку детский телефон доверия, где ему помогут справиться с проблемой и посоветуют как себя вести. Телефон: 8-800-2000-122 (звонок бесплатный).
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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