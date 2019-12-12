Свет науки на благо человека. Ученые выяснили, как правильно открывать банки с пивом

Многие сталкивались с тем, что при открывании банки пива пена расплескивалась по сторонам. Существует теория, согласно которой пиво не будет выплескиваться, если перед открыванием постучать пальцем по банке. Датские ученые решили проверить, работает ли этот метод.
Теоретическое обоснование данного способа сформулировано так: пузырьки углекислого газа, образующиеся на внутренней поверхности банки, при разгерметизации лавинообразно устремляются вверх, образуя пену, а если постучать по закрытой банке, все пузырьки соберутся в верхней части и при вскрытии пенообразование будет слабее, пишет РИА "Новости".
Для эксперимента ученым предоставили более тысячи банок пенного объемом 330 мл. Половину предварительно на две минуты поместили в шейкер, имитирующий перевозку на велосипеде, а вторую часть оставили в покое. Часть банок из первой и второй групп трижды простукивали пальцем по боковой стенке перед открытием.
По итогу, тара разделилась следующим образом: не трясли и не постукивали 256 штук; не трясли, но постукивали 251; трясли, но не постукивали 249; трясли и постукивали 244 штуки.
После открытия каждую банку взвешивали с ювелирной точностью. Выяснилось, что те, которые встряхивали, в среднем теряли по 3,45 грамма пива, а оставшиеся в покое – не более 0,51 грамма. При этом постукивание пальцами никак не влияло на результат.
Специалисты установили, что единственный способ не терять свое пиво – не торопиться открывать его после тряски и дать банке "успокоиться".
Комментарии