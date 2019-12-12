Призер Олимпиады пояснил, почему нужно строить ФОК именно в парке Барнаула

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, депутат барнаульской Гордумы от "Единой России" Иван Нифонтов прокомментировал ситуацию со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в столице Алтайского края. Его планируют возвести за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
Однако для этого придется вырубить 356 деревьев в парке имени Ленина. Всего на объект уйдет 6,4 гектара зеленой зоны. Строить в другом месте Минспорт не может. Иначе проект не одобрят в федеральном центре.
По словам Ивана Нифонтова, он вырос в Индустриальном районе Барнаула недалеко от парка. Он всегда был заброшен и плохо благоустроен. В нем нельзя чувствовать себя в безопасности. Также спортсмен сетует на катастрофическую нехватку мест для занятий спортом в Барнауле. Особенно не хватает Центра единоборств (именно его и хотят построить в парке). Нифонтов напоминает, что на то, чтобы получить федеральное финансирование, ушло много сил и времени.
"И вот, когда нам снова выделяют деньги в рамках национального проекта, часть граждан оказалась против стройки спорткомплекса. Вопрос: где они были раньше? Оговорюсь. И я, и Федерация дзюдо Алтайского края относимся очень бережно к природе нашей родины. Мы 28 октября, во Всемирный день дзюдо, с юными воспитанниками проводили акции "Спаси планету" и высаживали деревья в Барнауле. И все дзюдоисты в разных частях планеты в этот день тоже высаживали деревья. Учитель Дзигаро Кано говорил, что дзюдоист должен развиваться физически, интеллектуально и, самое главное, духовно. И мы нашему юному поколению прививаем любовь и заботу к нашей планете", – пишет Нифонтов в своем аккаунте в Instagram.
Спортсмен и депутат предлагает вообще сделать парк им. Ленина парком здоровья. При этом, к слову, рядом уже есть Парк спорта Алексея Смертина, который как раз и является таким местом. Иван Нифонтов предлагает всем противникам застройки зеленой зоны найти компромисс. Некоторые общественники выступают против застройки и даже создали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.
"Мы, горожане, не должны идти в "клинч", мы вместе должны думать, как наш общий дом сделать комфортнее для проживания. Чтобы в Барнауле хотелось жить, чтобы наши дети гуляли в парке в безопасности и чтобы наши детки занимались спортом не в подвалах, а в комфортных и современных залах", – написал Иван Нифонтов в своем аккаунте в соцсети.
Комментарии
А что кто-то ждал чего-то хорошего от депутата единороса? Ждём очередного повышения пенсионного возраста, налогов, плат за жкх и цен в целом.
Так и стройте рядом а не в парке.
И этот персонаж занимает должность депутата - человека, который представляет интересы народа! Как же мерзко все
И этот туда же - тьфу! Древесный пилильщик... Друг друга мутузить - ума много не надо! Вырастить дерево - куда сложнее! И полезнее во всех смыслах. Так еще предки наши считали во все века, не зря посадить дерево называли одним из главных жизненных дел мужчины.
придется вырубить 356 деревьев в парке имени Ленина
Иначе проект не одобрят в федеральном центре.
Иван Нифонтов предлагает всем противникам застройки зеленой зоны найти компромисс.
В чем искать компромисс когда одна из сторон настаивает на уничтожении парка?
пусть частный сектор возле нагорного парка выкупят и там строят или возле ленты на павлике, там места вагон
Авторитет в градостроительстве ?
- Да не надо нам!
- Да мы вам построим
-Да не нужно
- Нужно! Вам нужно! Деньги уже запланированы , почти выделены
- Да он там не нужен облагородьте лучше парк
-Да он нужен именно там и именно вам. Нужен! И федеральные деньги уже поделены
-Пусть лучше парк останется новых тоне закладывают.
-Да там и парка нет , и никогда небыло, построить на землях под застройку хотим, облагородить среду.
Это ужасно. Эти люди нам втюхивают то что нам не нужно на то место какое бы весь Барнаул хотел сохранить. Очень печально.
Есть альтернативное предложение - снести к чертовой бабушке все постройки, включая те же спорткомплексы, которые уже построены на землях городских парков, и высадить деревья. Почему нет? Если ради ФОКа можно уничтожить несколько сотен деревьев, то почему нельзя сделать обратное?
По словам Ивана Нифонтова, он вырос в Индустриальном районе Барнаула недалеко от парка. Он всегда был заброшен и плохо благоустроен. В нем нельзя чувствовать себя в безопасности.
"И вот, когда нам снова выделяют деньги в рамках национального проекта, часть граждан оказалась против стройки спорткомплекса. Вопрос: где они были раньше?"
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ГДЕ ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ? НА МЕСТЕ ПАРКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРК, А НЕ ВОНЮЧИЕ САЙДИНГОВЫЕ САРАИ!
Если ваша шайка административная специально не занимается чем-то, что приходит потом в удручающее состояние, это не ОНО САМО там запустилось. А вы своим бездействием доводите Барнаул до серо-вонюче-глиняной пустыни застроенным сайдингопанельками ужасными!
Расширили бы лучше Павловский тракт до 3 полос в одну сторону. Построили бы тоннель под вокзалом. Расширили бы Челюскинцев.
А если хочется все таки в зеленой зоне: ТО есть одна -по Малахова за кордио центром не доезжая до Бабуркина. Там вообще овраг с ручьем или не понять что... Прочему не там. зачем уже и так распиленный парк допиливать....
12.12.2019 13:38 - гость
БРАВО!
Да чего с него взять бросатель тел мелдониевый
А правда, откуда взяли 6.4 гектара?
Один гектар - это 100х100 метров. Целое школьное поле.
Сам себе противоречит, давайте искать компромисс, но все равно будет по нашему и мы все вырубим. В чем же компромисс тогда? Компромисс будет если в замен они сделают там рядом новый парк и ни как иначе
вЕдру только деньги пилить. Если парк народ отстоит, будут гнобить потом, "вот, мы хотели для народа их бабло попилить, народу вЕдра на благо, а вы сами не хотели".
стройте на месте моторного завода!!! места много, выкупайте заброшенные здания!!!! не трогайте парки!!!!!
(ВАНЬ,Я) --- ТЕБЕ НЕ СТЫДНО! ТЫ ЖЕ БАРНАУЛЕЦ!!!!!
Ванятка в первую очередь едрос...
12.12.2019 13:58
гость
Болезный, Моторный завод работает и никто не даст там строить ФОКи.
еще бы Колю Валуева спросили, что он думает lol
Послушный Ваня
12.12.2019 13:41
Владимир
Построили бы тоннель под вокзалом.
Вы в курсе сколько стоит тоннель? И в каком месте вы собрались его выводить?
в этом "заброшенном и плохо благоустроенном" парке можно просто сделать велодорожки и пешеходные дорожки. как раз для прогулок людей он подходит. построите там эти дорожки и посетителей будет тысячи и тысячи. кофешку поставить и т.п. мы там раньше бегали по утрам. дышиться замечательно. машин не слышно и не видно. деревья небо закрывают от солнца как купол. сказать что то в защиту парка партия единоросу не велит.
"Нужен! И федеральные деньги уже поделены..."
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Ха-ха! Добавлю:
"Мы вам ради этого пенсионный возраст подняли и НДС"
Задолбала эта власть спортсменов, духовные дзюдоисты ротенберги троечники.
12.12.2019 14:11
Константин
в этом "заброшенном и плохо благоустроенном" парке можно просто сделать велодорожки и пешеходные дорожки
И чем здание ФОКа в 0.6 га помешает велосипедистам и пешеходам?
12.12.2019 14:08
- гость -
12.12.2019 13:41
Владимир
Построили бы тоннель под вокзалом.
Вы в курсе сколько стоит тоннель? И в каком месте вы собрались его выводить?
В Нерезиновой как то входят из положения, строят и тоннели и развязки, ибо только там Россия -Родина, а Алтайский край населён нелюдями и в тех редких случаях когда когда что с московского стола перепадает краю, бессовестно распиливается туземным правительством
12.12.2019 14:14
- гость -
Вы не ответили на вопрос. Москва это другой город. Там другие улицы и планировка.
12.12.2019 14:03
- гость -
Ты дурак? Сам бы сам зашёл на территорию моторного и взглянул прежде чем писать. Там руины, большая часть цехов которая ещё стоит пуста и разграблена.
12.12.2019 14:22
- гость -
А ты умный? Зайди на сайт моторного завода и посмотри, если хватит мозгов.
12.12.2019 14:16
- гость -
А в Новосибирске тоже другие улицы и планировки? Там транспортные развязки строятся, а у нас только туркластеры, белокурихи-5, плешивые горы и пустынные Арбаты одиноких фонарей.
12.12.2019 14:24
- гость -
Зачем мне на сайт заходить? Я был на моторном и своими глазами наблюдал, что там осталась. А ты мой малообразованный друг и дальше лазь по сайтам.
12.12.2019 13:41
Владимир
"по Малахова за кордио центром не доезжая до Бабуркина."
Совсем с географией плохо..... Да и с орфографией. Собственно и с разумом тоже не всё гладко...
12.12.2019 14:25
- гость -
А в Новосибирске тоже другие улицы и планировки?
Другие от слова совсем. Там улицы изначально были в раза четыре шире, чем в Барнауле.
12.12.2019 14:28
- гость -
Ты уже заврался, чтобы хоть как-то оправдать бесполезность наших властей.
12.12.2019 14:27
- гость -
что там осталась.
"Осталась" там российский концерн "Тракторные заводы". Выпускает различные виды дизелей для тракторов. Телефоны и контакты есть на сайте.
12.12.2019 14:30
- гость -
А ты был хоть раз в Новосибе, чучело заморское?
12.12.2019 14:33
- гость -
Всё понятно с тобой тролль пригоженский.
Всего на объект уйдет 6,4 гектара зеленой зоны. Строить в другом месте Минспорт не может. Иначе проект не одобрят в федеральном центре.
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Почему строить в другом месте не может? Почему проект не одобрят? Что за странные условия - одобрят только если вместо парка.
12.12.2019 14:38
- гость -
Хоть бы на фото глянул. Откуда там 6.4 га? Сам объект занимает меньше 1 гектара, остальное - это облагороженная территория, по которой смогут как гулять люди, так и кататься велосипедисты.
12.12.2019 14:50
- гость -
12.12.2019 14:38
- гость -
Хоть бы на фото глянул. Откуда там 6.4 га? Сам объект занимает меньше 1 гектара, остальное - это облагороженная территория, по которой смогут как гулять люди, так и кататься велосипедисты.
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И кому эти объяснения? Мальчику-спротсмену или мне? У меня вопрос - откуда такие странные условия - строить именно на этом месте? Почему надо вырубить 356 деревьев в городе, чтобы проект одобрили в федеральном центре?
До какой же степени партия Жуликов и Воров может опошлить любую идею даже самую позитивную. Вкладывать деньги в самые невостребованные места, закольцевать весь город на один источник тепла ТЭЦ-3 (не приведи господь выйдет из строя -Барнаул- город призрак) . Построить спортивный объект - ТОЛЬКО в парке.
Постройте борцовскую рядом с парком и заложите в смету посадку новых 400 деревьев в парке Ленина. Но это выше умов нынешних правителей
Иван прогуляйтесь сейчас по парку, уведите лыжню в "заброшенном" парке.
Ваше детство прошло в спортзалах, а не в парках, поэтому такое циничное заявление!
Почему надо вырубить 356 деревьев в городе.
Потому что они там почти все кривые, так как за ними никто и никогда не ухаживал, даже при СССР.
Почему если выделяют федеральные деньги цель сразу на уничтожение парков?
Уже очень много вариантов поступило как освоить эти деньги, не вырубая, не застраивая коробками парки, скверы.
главное-человек, а не спорт
Ни одного внятного аргумента в пользу того, что строить нужно именно в парке. Кроме - парк запущен. А кто виноват в этом запустении - разве жители? Разве это они в 2005 году расформировали организацию, которая следила за парком и организовывала его деятельность? Давайте-ка посмотрим, чья подпись стоит под этим постановлением! Давайте-ка выдернем этого человечка за ушко да на солнышко и спросим его, с какой целью он это сделал? Давайте, наконец, призовем к ответу узкоглазого любителя пельменей - ведь при его непосредственном содействии творились все эти безобразия! Давайте спросим и с тех, кто подписывал разрешения на застройку в парках и скверах и при этом вовсе не был обременен даже мыслью о благоустройстве оставшихся территорий. Хватит им прятаться по углам, как коту, напрудившему в хозяйские тапки! Пришло время держать ответ!
12.12.2019 15:00
гость
Иван прогуляйтесь сейчас по парку, уведите лыжню в "заброшенном" парке.
После таких заявлений ему лучше в парке не появляться. Особенно в тёмное время суток.
12.12.2019 15:08
- гость -
Давайте-ка посмотрим, чья подпись стоит под этим постановлением! Давайте-ка выдернем этого человечка за ушко да на солнышко и спросим его, с какой целью он это сделал? Давайте, наконец, призовем к ответу узкоглазого любителя пельменей - ведь при его непосредственном содействии творились все эти безобразия! Давайте спросим и с тех, кто подписывал разрешения на застройку в парках и скверах и при этом вовсе не был обременен даже мыслью о благоустройстве оставшихся территорий.
Эх, Вас бы краевым прокурором назначить!
Пусть строят, нет там никакого парка, гаражи незаконные и заросли.
12.12.2019 15:02
- гость -
Потому что они там почти все кривые, так как за ними никто и никогда не ухаживал, даже при СССР.
Да эти "кривые" деревья больше пользы приносят, чем министр спорта Алтайского края включая теперь ещё Ивана(((, так открыто "плюнуть" в людей(!
К теме "не ухаживали в этом парке, в начале 90ых ещё проводили спортивные беговые кроссы, соревновались школы! Лично участвовала.
Про кривые деревья, что же около Администрации Алтайского края Томенко с министром спорта кривые деревья не вырубают? Ёлки уже в окна лезут!
гость 15.02 писал(а):
Почему надо вырубить 356 деревьев в городе?
все просто: 356 деревьев умножить на 5000 рублей (минимальная стоимость вырубки одного дерева в Барнауле) равно один миллион семьсот восемьдесят тысяч рубликов. Нехило, правда? А можно ведь и не пять тысяч в смету заложить, а двадцать пять (это зависит от возраста, высоты, объема дерева и доступности для рубки - а кто ж проверит, что там на самом деле было?). И тогда цифры дохода меняются на ... девять миллионов сто двадцать пять тысяч! А еще расходы на вывоз и утилизацию (на деле - продать на дрова, а денежки...), на компенсирующее озеленение породными крупномерами (кто-нибудь когда-нибудь его видел?)
А вы думали, почему Дугин деревья рубил? Наивные...
а в чём проблема сделать так : посадить рядом новый парк, подождать пока вырастит, а потом строй в этом. А то какую то неравноценную замену толкают, этот вырубим а где то посадим несколько прутиков. Замена должна быть равноценной!
12.12.2019 15:00
гость
Иван прогуляйтесь сейчас по парку, уведите лыжню в "заброшенном" парке.
* увидите