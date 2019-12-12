Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России

Приложение АО "Альфа-Банк" признано лучшим в категории Digital Office.
Markswebb ежегодно оценивает мобильные приложения банков, придирчиво проверяя их по 900+ критериям: от переводов между счетами до создания автоплатежей и открытию карт. Также в исследовании учтены интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию физических лиц в банках и данные из открытых источников.
"Мобильное приложение – основной наш канал взаимодействия с клиентом, и задача сделать его лучшим на рынке закреплена в нашей стратегии, – отметил директор по цифровому бизнесу, член правления АО "Альфа-Банк" Иван Пятков. – Результатом наших усилий стал рост доли активных "цифровых" клиентов в Альфа-Банке с 68% до 80% за последний год, и рейтинг Markswebb подтверждает, что мы движемся в верном направлении".
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