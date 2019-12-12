Зима ударит по россиянам резкими волнами холода

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "РГ" о том, что жителей нескольких регионов ожидают волны холода. При этом точно узнать, когда произойдут изменения, нельзя.
"Очень много факторов влияет на прогнозы, – уточняет Вильфанд. – По нашим моделям, в этом году будет отрицательная фаза североатлантического колебания. И это значит, что будут частые нарушения зональной циркуляции. Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды".
Неоднородной погода будет в европейской части России, Красноярском крае и регионах Западной Сибири.
В какой-то момент времени погода может быть очень теплой или очень холодной. Затем она изменится на резко противоположную, рассказал синоптик.
Комментарии
я блин без него это знаю
Пальцем в небо!. Или так, или так)))))))))))))
нормальный тапкой прогноз - будет или холодно, или тепло. когда - фиг его знает. но будет )))
Зимой в Сибири будут колебания температуры? Холод будет?! Невероятно.