Депутаты потребовали отставки главы Кош-Агачского района. Но уже в этом сомневаются

Несколько депутатов Кош-Агачского районного совета выступили с предложением отправить в отставку главу администрации Серикжана Кыдырбаева, избранного всего год назад, сообщают "Новости Горного Алтая".
Этот вопрос планировали обсудить на сессии 6 декабря, но инициаторы сами его отозвали. Повод для отставки, по их словам, – плохая работа главы района.
"Вопрос находится в подвешенном состоянии, может быть, его рассмотрят на следующей сессии, 16 декабря", – сообщил НГА заместитель председателя райсовета Даурен Жангудеев.
Один из депутатов анонимно сообщил, что сейчас в районе "активный торг" и "давление". Не факт, что все "революционеры" останутся при своем мнении к следующему заседанию.
Комментарии